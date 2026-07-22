Reprodução/Instagram Vini Jr. parabeniza Virginia em seu aniversário.

Todo mundo viu, pelas redes sociais, os beijos de Virginia e Vini Jr.

E essas imagens apareceram um dia depois do fim da Copa do Mundo.

O primeiro motivo é que as redes sociais estavam lotadas de notícias da Copa. Então, essa foto não teria tanta importância nem seria tão divulgada se fosse publicada durante o torneio.

Quer dizer que esperaram o momento perfeito para que as fotos fossem divulgadas.

Logo, eu penso que foi tudo uma jogada de marketing para manter os dois na mídia.

Pode ser coincidência, sim.

Mas, como jornalista, aprendi a não acreditar em coincidências.

Então, no meu pensamento, está a ideia de que a foto foi postada um dia depois da Copa para causar repercussão na mídia.

Então vem outra questão. Os beijos foram de verdade, com o vigor de uma paixão? Os beijos foram de língua ou não?

Essas coisas importam para a gente entender qual era o objetivo deles.

Se apenas dissessem que reataram o relacionamento, teriam tanta mídia?

Se voltassem de verdade, teriam tanta repercussão?

Então, uma foto de beijo entre os dois apenas mostra um momento de afeto entre o casal.

Pode ter sido um beijo sem maiores intenções, e eles ainda desmentirem uma possível volta.

Pode ser tudo o que eles quiserem dizer.

Nos dias de hoje, um beijo entre duas pessoas não quer dizer absolutamente nada.

Os tempos são muito diferentes, e tanto os homens quanto as mulheres jovens não dão ao beijo o valor e a importância que ele já teve um dia.

Hoje existe um festival de coisa alguma entre os jovens.

Uma mãe de filhas sentada no colo de um homem na frente das próprias filhas passou a ser algo normal.

Ao menos é isso que essa mãe demonstra.

Então, vamos esperar um tempo para saber qual foi, de fato, o objetivo do beijo entre Virginia e Vini Jr.