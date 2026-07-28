Reprodução/Internet SBT venceu a Record entre 6h e meio-dia na Grande São Paulo

A manhã de segunda-feira (27) foi de bons resultados de audiência para o SBT: a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) assegurou a vice-liderança no Ibope das 6h ao meio-dia, vencendo praticamente todas as atrações exibidas pela Record nesta faixa. A dobradinha do Se Liga, Brasil e do Primeiro Impacto teve até 47% mais público que a adversária, que conseguiu ficar em segundo lugar apenas com a exibição do Fala Brasil -- e por apenas 0,05 ponto de diferença.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que oconquistou 2,81 de média das 6h ao meio-dia, número 9% superior ao obtido pela Record, que teve 2,57 pontos na faixa da manhã. A sequência de vice-lideranças da emissora teve início com a edição nacional do Se Liga, Brasil, que superou o Balanço Geral Manhã por 1,81 a 1,61 ponto de média das 6h às 7h.

Depois, em sua edição regional, o Se Liga, Brasil superou o Jornal da Record 24h e a continuação do Balanço Geral Manhã por 2,68 a 1,82 ponto, conquistando a maior vantagem da manhã doem relação à Record -- neste horário, a emissora alcançou 47% mais público do que a terceira colocada. A edição nacional do Primeiro Impacto, das 8h30 às 11h30, também assegurou o segundo lugar em seu horário completo, com 3,14 pontos de média, contra 3,07 da concorrente.

Outros destaques



Durante todos os confrontos com a programação matinal do, apenas o Fala Brasil conseguiu assegurar a vice-liderança para a Record: das 8h40 às 9h50, o noticiário comandado por Paloma Poeta e Fabiana Oliveira marcou 2,75 pontos de média, contra 2,70 do Primeiro Impacto. Marcão do Povo, porém, desbancou o Balanço Geral Manhã por 2,62 a 1,96 ponto, superou o Hoje em Dia por 3,49 a 3,41 e venceu o Balanço Geral SP por 3,83 a 3,27.

Na Record, o segundo episódio de Alerta Aeroporto registrou 4,03 pontos de média e garantiu a vice-liderança em seu horário. Já Quem Ama Cuida alcançou 24,47 pontos na Globo, registrando sua melhor audiência em uma segunda-feira e atingindo 25,36 pontos de pico. Na Band, o Jornal da Band marcou 3,55 pontos, chegou a 4,03 de pico e conquistou 18% mais público que o SBT em sua faixa de exibição.