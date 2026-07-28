A manhã de segunda-feira (27) foi de bons resultados de audiência para o SBT: a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) assegurou a vice-liderança no Ibope das 6h ao meio-dia, vencendo praticamente todas as atrações exibidas pela Record nesta faixa. A dobradinha do Se Liga, Brasil e do Primeiro Impacto teve até 47% mais público que a adversária, que conseguiu ficar em segundo lugar apenas com a exibição do Fala Brasil -- e por apenas 0,05 ponto de diferença.Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o SBT conquistou 2,81 de média das 6h ao meio-dia, número 9% superior ao obtido pela Record, que teve 2,57 pontos na faixa da manhã. A sequência de vice-lideranças da emissora teve início com a edição nacional do Se Liga, Brasil, que superou o Balanço Geral Manhã por 1,81 a 1,61 ponto de média das 6h às 7h.Depois, em sua edição regional, o Se Liga, Brasil superou o Jornal da Record 24h e a continuação do Balanço Geral Manhã por 2,68 a 1,82 ponto, conquistando a maior vantagem da manhã do SBT em relação à Record -- neste horário, a emissora alcançou 47% mais público do que a terceira colocada. A edição nacional do Primeiro Impacto, das 8h30 às 11h30, também assegurou o segundo lugar em seu horário completo, com 3,14 pontos de média, contra 3,07 da concorrente.Durante todos os confrontos com a programação matinal do SBT, apenas o Fala Brasil conseguiu assegurar a vice-liderança para a Record: das 8h40 às 9h50, o noticiário comandado por Paloma Poeta e Fabiana Oliveira marcou 2,75 pontos de média, contra 2,70 do Primeiro Impacto. Marcão do Povo, porém, desbancou o Balanço Geral Manhã por 2,62 a 1,96 ponto, superou o Hoje em Dia por 3,49 a 3,41 e venceu o Balanço Geral SP por 3,83 a 3,27.
Outros destaques
Na Record, o segundo episódio de Alerta Aeroporto registrou 4,03 pontos de média e garantiu a vice-liderança em seu horário. Já Quem Ama Cuida alcançou 24,47 pontos na Globo, registrando sua melhor audiência em uma segunda-feira e atingindo 25,36 pontos de pico. Na Band, o Jornal da Band marcou 3,55 pontos, chegou a 4,03 de pico e conquistou 18% mais público que o SBT em sua faixa de exibição.