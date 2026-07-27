Reprodução/Instagram Música voltou a repercutir nas redes sociais

O suposto envolvimento entre o cantor Zé Felipe e Lara Jucah ganhou um novo e inesperado capítulo nas redes sociais nesta segunda-feira (27). Internautas resgataram uma música de Orochi, lançada em novembro de 2025, na qual o artista menciona diretamente o nome do sertanejo. A coincidência rapidamente viralizou e transformou os versos da faixa no assunto mais comentado da internet.

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A faixa em questão é intitulada “50 Mulheres”. Em um dos trechos que compõem a letra, Orochi canta: “Medo de virar um Zé Felipe”, diz ele durante a canção.





Com a repercussão das recentes imagens envolvendo o filho do cantor Leonardo e Lara Jucah, o verso voltou a circular em páginas de fofoca e no X, o antigo Twitter. Parte do público passou a interpretar a frase como uma possível provocação ao cantor sertanejo. No entanto, até o momento, o rapper não se pronunciou publicamente para explicar o significado da referência ou confirmar se o verso possui qualquer relação com a sua ex-namorada.

Idas e vindas de Lara e Orochi

A repercussão em torno da música ganha ainda mais força devido ao histórico amoroso entre Lara Jucah e Orochi. Os dois mantiveram um relacionamento de longo prazo, marcado por diversas idas e vindas, que teve início em 2019.

O término mais recente do ex-casal foi oficializado em maio deste ano, quando o rapper usou seu perfil no Instagram para comunicar o fim do romance aos seguidores e fãs. Na ocasião, O rochi agradeceu pelos momentos compartilhados ao lado de Lara, pediu respeito à ex-companheira e afirmou que ambos seguiriam caminhos separados, destacando que a ex é uma das mulheres mais importantes da sua vida.





Affair revelado na web

A reviravolta na vida amorosa da influenciadora veio à tona cerca de dois meses após o anúncio da separação com Orochi. Lara Jucá foi vista ao lado de Zé Felipe, após um evento do cantor no Rio de Janeiro.

De acordo com relatos de pessoas próximas, os dois teriam deixado discretamente um evento após uma apresentação do cantor e seguido juntos para uma festa na capital fluminense, onde foram flagrados aos beijos e em momentos de muita intimidade. As imagens do flagra foram divulgadas no último domingo (26), inflamando os rumores de um possível affair entre os famosos.





