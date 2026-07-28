Ana Castela, de 22 anos, encantou os seguidores nesta terça-feira (28) ao publicar uma sequência de fotos de biquíni. Na postagem, a Boiadeira surgiu exibindo toda a sua boa forma, renovando o bronzeado à beira da piscina.
Para a ocasião, ela elegeu um biquíni fininho nas cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo e azul. Nas imagens, a morena aparece exibindo o abdômen definido e as pernas torneadas, enquanto curte o sol e faz carão para a câmera.
O corpão da cantora chamou a atenção dos seguidores, que não pouparam elogios à sua boa forma. “Você é um espetáculo, Ana Flávia Castela”, comentou um. “Isso não é uma mulher, é uma maravilha”, declarou outro. “Mulher espetacular”, elogiou um terceiro. “Corpo natural de milhões”, elogiou um quarto fã da artista.
Na noite desta segunda-feira (27), Ana Castela havia mostrado que segue firme nos treinos. Por meio de um vídeo publicado no Instagram, ela mostrou a rotina puxada na academia e revelou que mudou a estratégia de exercícios para ganhar mais volume nas pernas e nos glúteos.
Em tom de brincadeira, ela explicou o motivo da mudança: “Nós mudamos agora a estratégia do meu treino porque eu quero dar volume às minhas pernas e que meu bumbunzinho cresça mais, gente, pra fazer meus vídeos de 'arrume-se comigo”.
Solteira, Ana Castela dá fora em Orochi
Ana Castela teve seu nome envolvido em mais uma polêmica no último fim de semana, após o rapper Orochi curtir uma de suas fotos no Instagram. Tudo começou após Lara Jucá, ex-namorada do músico, ser apontada como o novo affair de Zé Felipe, que já teve um breve relacionamento com a Boiadeira.
A atitude do rapper logo chamou a atenção de internautas, já que esta foi a primeira e única vez que ele interagiu com postagens da cantora. Por esta razão, muitos usuários do Instagram passaram a especular que o like teria sido motivado por dor de cotovelo pelo suposto romance entre Lara Jucá e Zé Felipe.
Com a repercussão do caso, Ana Castela usou as redes sociais para pedir para não ser envolvida no assunto. “Me tirem dessa. Paz”, escreveu a cantora em uma publicação que repercutia a curtida de Orochi.
O relacionamento de Orochi e Lara Jucá começou em 2019 e teve idas e vindas até o término definitivo em maio deste ano. Já a separação de Zé Felipe e Ana Castela foi anunciada em dezembro de 2015, após cerca de dois meses juntos.