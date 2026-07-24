Reprodução/Instagram Virginia e Vini Jr. curtem férias na Jamaica.

Virginia, de 27 anos, e Vini Jr., de 26, decidiram prolongar os dias de descanso e embarcaram, nesta sexta-feira (24), para mais um destino romântico: a Jamaica. Em clima de romance, o jogador se declarou para a influenciadora por meio dos Stories do Instagram.

Na imagem, Virginia aparece contemplativa, sentada na grama, apreciando a paisagem paradisíaca de uma das praias do país caribenho. Na postagem, Vini Jr. se declarou à amada por meio da música "Is This Love?", de Bob Marley.

Ele escolheu um trecho do refrão de uma canção clássica: "I wanna love you and treat you right / I wanna love you every day and every night". Em tradução livre para o português, a letra significa: "Eu quero te amar e te tratar bem. Eu quero te amar todos os dias e todas as noites."

Anteriormente, Virginia já havia revelado o destino escolhido pelo casal. Por meio dos Stories do Instagram, a loira publicou uma foto da praia e marcou a localização. "Uns dias por cá", escreveu ela na legenda da postagem. Na sequência, ela postou uma foto agarradinha ao jogador do Real Madrid.





Semana movimentada

Na última semana, Virginia e Vini Jr. movimentaram as redes sociais. O casal, que assumiu a reconciliação nesta segunda-feira (20), durante a inauguração da WeGym, mega academia da influenciadora.

No evento, eles posaram para fotos em clima de romance, chegando a trocar beijos públicos.

Apesar da novidade, o que acabou chamando a atenção do público foi o novo visual do atleta, que passou por uma harmonização facial. A mudança agradou internautas e ficou entre os assuntos mais comentados da web.

Após assumirem que estão juntos novamente, o casal passou a fazer diversas aparições públicas. Primeiro, trocaram beijos apaixonados enquanto curtiam um dia de praia do Rio de Janeiro.

Na sequência, eles promoveram uma festa “julina” na mansão do jogador, localizada na capital carioca. O evento reuniu famosos como a cantora Ludmilla e Monyque Isabella Costa, irmã de Zé Felipe e uma das herdeiras de Leonardo.

Para fechar os dias no Brasil com chave de ouro, o casal participou de uma visita ao Cristo Redentor, principal atração turística do Rio de Janeiro. Na ocasião, o ator Terry Crews, que interpreta o Julius, da série “Todo Mundo Odeia o Chris”, exibida pela Record, também marcou presença no passeio.