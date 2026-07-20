Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca e Vini Jr

Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 26, fizeram a primeira aparição pública oficial como um casal após o fim da relação, anunciado em maio. O jogador, que está passando uma temporada no Brasil, compareceu à inauguração da academia da influenciadora, em Goiânia, nesta segunda-feira (20). Durante o evento, eles posaram para foto aos beijos.

Os cliques ocorreram durante um coquetel para convidados que participaram da abertura do mais novo empreendimento da influenciadora: a WeGym, uma mega academia que teve um investimento de R$ 5 milhões.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Vini Jr. surge ao lado da influenciadora, posando com a logo do estabelecimento ao fundo. Em outro clique, eles aparecem aos beijos, confirmando publicamente a volta do relacionamento.

Apesar das imagens, o casal de famosos ainda não se pronunciou sobre o assunto.





Vini Jr. faz harmonização facial e mudança impressiona

Outro detalhe das fotos de Vini Jr. e Virginia Fonseca que chamou a atenção de internautas foi o novo rosto do jogador. Nas imagens, o atacante do Real Madrid surgiu com uma aparência completamente diferente da que os fãs estão acostumados, resultado de uma suposta harmonização facial. Segundo informações do Portal Leo Dias, o craque realizou um preenchimento no queixo em uma clínica de Goiânia neste domingo (19).

É oficial! ❤️ Virginia Fonseca e Vini Jr. assumiram a reconciliação ao trocarem beijos durante a inauguração da primeira academia da influenciadora, em Goiânia.

📸: BrazilNews pic.twitter.com/zCq4JAzQjy — Quem (@quem) July 20, 2026





O procedimento estético foi conduzido pelo renomado dermatologista Dr. Alessandro Alarcão, que já harmonizou a face de diversas celebridades. Para atender Vini Jr., o médico teria precisado embarcar de Miami com destino à Goiânia sob forte esquema de segurança. A medida visava garantir a total privacidade do atleta.

As portas da clínica foram fechadas para a realização do procedimento e funcionários foram proibidos de registrar fotos e vídeos, ou qualquer tipo de referência ao atleta nas redes sociais.

Nas redes sociais, a mudança estética de Vini Jr. rendeu comentários divertidos de internautas. "Os teóricos da conspiração vão amar especular que ele foi substituído", escreveu uma. "Ela [Virginia] vai montar esse homem todinho", brincou outra. "Vai ter que ir pôr roupa e tirar outro RG", declarou uma terceira usuária do Instagram.