Instagram Virginia e Vini





Perdão, Virgínia. Eu tenho muita admiração pela personagem que você criou.

Mas você é mãe e levou suas filhas para os Estados Unidos.

Você contratou três seguranças para proteger suas filhas na escola.

É inaceitável que você deixe suas filhas em um avião comercial e viaje em seu avião particular, sozinha com Vini Jr., para o Brasil.

O que os comandantes do avião poderiam ver que suas filhas não poderiam?

Uma mãe zelosa, como você sempre demonstra ser, não pode agir dessa maneira.

Uma mãe zelosa leva as filhas e as traz de volta da mesma forma que as levou.

Se vai de avião particular, volta de avião particular. O que os avós dessas meninas vão pensar de você?

A mídia já está batendo em você. Para que cometer um ato tresloucado como esse?





E aqui eu tenho que chamar a atenção do Vini Jr., que permitiu que você fizesse isso.

A mídia já está criticando ele porque não bateu o pênalti.

Agora, ele permite que você deixe suas filhas para trás. Você e Vini Jr. têm que ser repreendidos. Então, agora, só entre eu e você...

Aqueles beijos no Vini Jr. eram de verdade? Eu pensei que fossem teatrais.

Por isso, estou perguntando, só entre eu e você, se aquilo era para valer.

Teve língua de quem?