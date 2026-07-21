Reprodução Instagram Virginia e Vini Jr. estão curtindo férias em clima de romance na Bahia

É o amor! Virginia Fonseca, de 27 anos, foi flagrada aos beijos com Vini Jr., de 26, nesta terça-feira (21), em uma praia da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O casal, que assumiu a reconciliação na noite desta segunda-feira (20), aproveitou o dia de sol na capital carioca para curtir ao lado de amigos e familiares

Nas imagens, capturadas por paparazzis, Virginia e Vini Jr. aparecem relaxando em um quiosque à beira-mar. Em clima de romance, os famosos também foram flagrados trocando beijos apaixonados e sorrindo para as câmeras.

Nas redes sociais, Virginia compartilhou imagens de uma água de côco e de um churrasco, servidos no local. “Por cá”, escreveu a influenciadora em uma das publicações.

O casal, que passou um período de férias na região da Sardenha, na Itália, desembarcou em Goiânia neste domingo (19). Após a inauguração da WeGym, mega academia da influenciadora, ocorrida na noite desta segunda-feira, eles partiram para o Rio de Janeiro no jatinho particular da loira.

APAIXONADOS! Vini Jr. e Virginia em novas fotos. pic.twitter.com/iMiyHtkbIf — poponze (@poponze) July 21, 2026





Assumidos para o Brasil

Após meses de boatos, Vini Jr. e Virginia finalmente assumiram a volta do relacionamento. Apesar de o casal ter sido flagrado junto anteriormente, a confirmação oficial ocorreu durante a inauguração do novo empreendimento fitness lançado pela influenciadora.

Sem esconder o romance, os famosos posaram para fotos aos beijos, durante um coquetel promovido pela influenciadora em comemoração à abertura da academia, que teve um investimento de R$ 5 milhões.





Por meio das redes sociais, Virginia comemorou a abertura do novo empreendimento e, em meio a um carrossel de fotos de momentos especiais da inauguração, publicou um clique discreto, sorrindo ao lado do jogador. Essa foi a primeira postagem oficial em que os dois aparecem juntos desde o anúncio do fim do relacionamento, em maio deste ano.

"Mais um sonho que se tornou realidade! Nossa @wegym_br! Obrigada a todos que foram nos prestigiar nesse dia tão especial e espero todos vocês de Goiânia para treinar lá com a gente! Toda honra e glória a Deus, 2026 é nosso", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.





Novo rosto de Vini Jr.

Vini Jr. deu o que falar nas redes sociais ao debutar seu novo rosto. Segundo informações do Portal Leo Dias, o craque realizou um preenchimento no queixo em uma clínica de Goiânia , neste domingo (19). O novo visual do atleta chamou a atenção nas redes sociais.

Reprodução Instagram Vini Jr.





O procedimento estético foi conduzido pelo renomado dermatologista Dr. Alessandro Alarcão, que já harmonizou a face de diversas celebridades. Para atender Vini Jr., o médico teria precisado embarcar de Miami com destino à Goiânia sob forte esquema de segurança. A medida visava garantir a total privacidade do atleta.

As portas da clínica foram fechadas para a realização do procedimento e funcionários foram proibidos de registrar fotos e vídeos, ou qualquer tipo de referência ao atleta nas redes sociais.