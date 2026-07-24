Reprodução/InstagramPaolla Oliveira Paolla Oliveira relembra suas diferentes versões.

A temporada leonina começou no dia 22 de julho e Paolla Oliveira, de 44 anos, demonstrou estar em sintonia com os astros. Nesta quinta-feira (23), a atriz compartilhou um vídeo bem-humorado nas redes sociais, em que recordou seus diferentes tipos de cabelo, surgindo loira, ruiva e morena.

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A temporada leonina começou no dia 22 de julho e Paolla Oliveira, demonstrou estar em sintonia com os astros. Nesta quinta-feira (23), a atriz compartilhou um vídeo bem-humorado nas redes sociais, em que recordou seus diferentes tipos de cabelo, surgindo loira, ruiva e morena. pic.twitter.com/FSlgTdSrjf — iG (@iG) July 24, 2026

Nas imagens, Paolla aparece belíssima, em diversas produções, exibindo os diferentes cortes e tons de cabelos que teve nos últimos anos. A publicação reforçou que a versatilidade da artista vai além das telas.

Paolla aproveitou a sequência de looks para fazer uma enquete entre os fãs. Na legenda da postagem, a atriz questionou qual de suas versões o público prefere: “Sol entrou em Leão e já estou me achando. Mas uma dúvida: loira, ruiva ou morena?”.

Na sessão de comentários da publicação, a resposta dos seguidores de Paolla foi quase unânime: independente da cor dos cabelos, a atriz esbanja beleza. “Verdadeiro significado de tanto faz”, escreveu uma. “Pode pintar até de verde que vai continuar gata”, brincou outro. “Aquela amiga que se ficar sem cabelo continua linda”, elogiou um terceiro. “Paolla você é diferenciada, qualquer cor de cabelo combina com você”, declarou um quarto usuário do Instagram.

Noite de festa na Imperatriz Leopoldinense

No último fim de semana, Paolla Oliveira marcou presença na festa julina da Imperatriz Leopondinese, no Rio de Janeiro. A atriz, que deixou o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio após o Carnaval de 2025, reencontrou a cantora IZA, que também se despediu do cargo de Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense em 2026 e hoje ocupa o posto de rainha da agremiação.

Reprodução/Instagram Paolla Oliveira e IZA se reencontram em festa julina da Imperatriz Leopoldinense.





Durante o evento, as famosas posaram ao lado de Carla Drumond, presidente da escola de samba. Até o momento, a Imperatriz Leopoldinense não anunciou quem assumirá a função de Rainha de Bateria.

Vale destacar que, após Paolla deixar o cargo de Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca assumiu o posto durante o Carnaval 2026.

Vivendo o auge aos 40

Aos 44 anos, Paolla Oliveira vive uma fase de destaque na televisão e nos cinemas. Recentemente, a atriz estreou no cinema de terror nacional com o longa-metragem "A Herança de Narcisa", que entrou em cartaz nos cinemas no último dia 9 de julho.

Em sua última novela na Globo, Paolla deu vida à Heleninha Roitman, no remake de "Vale Tudo", papel que rendeu muitos elogios à sua atuação. Além disso, a artista, consolidada como uma das mais talentosas do Brasil, é a queridinha das marcas e fatura alto com contratos publicitários.

A beleza de Paolla também está no auge. A atriz é um dos maiores símbolos da defesa da beleza natural e reconhecida nacionalmente como uma grande incentivadora de debates sobre autoestima feminina.