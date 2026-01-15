Reprodução/ Instagram @poliana @caiorodriguez_ Leonardo e Poliana

Poliana Rocha confirmou nesta quinta-feira (15) que recebeu convite para participar do BBB 26 como integrante do grupo Camarote. A esposa do cantor sertanejo Leonardo respondeu questionamento de fãs nos stories do Instagram e explicou o motivo de não ter aceitado a proposta da Globo. A jornalista revelou que ficou feliz com o convite, mas optou por não integrar o elenco do reality show por escolha pessoal.

"É verdade que você foi chamada para o BBB desse ano?", questionou um seguidor da jornalista em caixinha de perguntas do Instagram. A pergunta surgiu após especulações sobre a possível participação de Poliana no programa que estreou na segunda-feira (13).

"Fiquei feliz demais com o convite e agradecida pela confiança, mas por escolha pessoal, decidi não aceitar", respondeu Poliana Rocha aos fãs. A jornalista não entrou em detalhes sobre os motivos que a levaram a recusar a proposta da produção do reality show.

Neste ano, além da seleção de pipocas e camarotes, categoria em que Poliana entraria, há também uma turma de veteranos. O grupo de ex-participantes passou pela casa ao longo das 26 edições anteriores do programa.

Experiência anterior em reality show

Não é o primeiro convite feito para que a jornalista participasse de um reality show. Em 2025, Poliana participou do documentário reality Poderosas do Cerrado, que mostra o cotidiano luxuoso de mulheres milionárias que vivem em Goiás. A experiência anterior no formato reality já havia demonstrado o interesse da mídia na vida da esposa de Leonardo.

O programa Poderosas do Cerrado acompanhou a rotina de Poliana e outras personalidades femininas da região Centro-Oeste. A atração mostrou o dia a dia, eventos sociais e bastidores da vida das protagonistas. A participação rendeu boa repercussão para a jornalista nas redes sociais.

O BBB 26 estreou na segunda-feira (13) com elenco completo de participantes divididos em três grupos: Pipoca, Camarote e Veteranos. A primeira Prova do Líder foi de resistência e ultrapassou 22 horas de duração. Henri Castelli deixou o programa por recomendação médica após sofrer duas crises convulsivas durante a competição, reduzindo o número de confinados para 20 participantes.