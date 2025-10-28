Reprodução/Instagram Poliana Rocha é comparada a Ana Castela

Poliana Rocha resolveu abrir o baú de lembranças nesta terça-feitra (28). A influenciadora resgatou um registro de 1996 em que aparece ao lado do marido, o cantor Leonardo.



A publicação compartilhada nos Stories de seu Instagram rendeu comparação à nora, a cantora Ana Castela. Nos comentários os seguidores, notaram a semelhança. "Meu Deus, como são parecidas. A poli parece a Ana Castela!!!", disse uma delas. "Poli parecia demais com a Ana 😍", observou uma outra. "Gente só eu acho que a Poli e a Ana se parecem demais??? 😮😮😮 Lindas sempre", publicou uma terceira.





Atualmente, Ana Castela tem feito shows pela Europa. Desta vez, a boiadeira tem se apresentado em Portugal e por isso, acaba tendo pouco tempo de qualidade junto com Zé Felipe, mas sempre que podem trocam interações pelas redes sociais.

Recentemente, ela fez questão de compartilhar alguns registros das apresentações em suas redes sociais e o ex de Virgínia Fonseca não perde a oportunidade de deixar um recado carinhoso nos comentários.







