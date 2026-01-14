Reprodução/ Globoplay/ Instagram @jubaronioficial Henri Castelli e Juliana Baroni

Antes de sofrer uma convulsão no "Big Brother Brasil 2026", Henri Castelli abriu detalhes da vida pessoal. O ator, conhecido pelos mocinhos e vilões de telenovelas, rompeu silêncio sobre o antigo relacionamento com Juliana Baroni.

De acordo com ele, na época em que namoravam, a atriz "tinha vergonha" dele. O intérprete ainda pontuou que essa situação ocorreu quando ele ainda não era tão famoso.





“Namorei a Juliana Baroni, que foi paquita. Só que ela tinha vergonha de me levar nos lugares, nunca me levava nas festas, ficava excluído, assim. Não sei por que, nunca me convidava", desabafou.

“Ela criticava algumas coisas. Assim, não sei se ela tinha vergonha. Não sei”, acrescentou. "Era uma fase em que eu ainda não era conhecido e isso mexia muito comigo”, concluiu, durante conversa com outros confinados do "BBB 26".

Convulsão

Ator, Henri Castelli foi convidado pela produção do "Big Brother Brasil" para compor a vigésima sexta edição do reality, no grupo dos Camorotes, parte exclusiva com famosos dos mais variados nichos da mídia.

Nesta quarta-feira (14), o participante chamou atenção do público. Isso porque, ao longo de uma prova de resistência, acabou sofrendo uma convulsão e foi retirado da disputa.

Carreira

A estreia dele na Globo foi em 1998, ano em que realizou participações no célebre seriado "Hilda Furacão" e, posteriormente, no folhetim "Pecado Capital". "Malhação", "Belíssima", "Caras e Bocas", "Cobras e Lagartos" e "Flor do Caribe" são algumas novelas que têm no currículo.

Castelli é pai de Lucas, fruto da antiga relação com a supermodelo Isabeli Fontana; e de Maria Eduarda, com Juliana Despirito. Entre os romances do passado, destacam-se ainda os antigos relacionamentos com Fernanda Vasconcellos e Jakelyne Oliveira.



