Divulgação/TV Globo Henri Castelli

Henri Castelli deixou o BBB 26 nesta quarta-feira (15) após sofrer duas crises convulsivas em menos de 24 horas. O ator de 45 anos se sentiu mal durante a Prova do Líder na manhã de terça-feira (14) e recebeu atendimento médico ao longo do dia. A saída foi anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo e confirmada por orientação médica. Após a notícia, Henri se pronunciou nas redes sociais agradecendo o apoio recebido.

Em uma publicação no perfil oficial do BBB 26 no Instagram, o ator comentou após o anúncio da saída. "Gratidão por todo o carinho", escreveu Henri Castelli, demonstrando reconhecimento pelo suporte dos fãs e da produção durante o período no reality show.

Crises convulsivas levam à saída do ator

O participante precisou deixar a competição milionária por orientação médica, conforme explicado pelo apresentador Tadeu Schmidt. "Hoje pela manhã, durante a Prova do Líder, o Henri se sentiu mal. Ele teve uma crise convulsiva. Ele foi atendido ali mesmo, no Provódromo, pela equipe médica. De lá, foi levado para o hospital", explicou o apresentador durante o programa ao vivo.

"O Henri passou por todos os exames indicados numa situação como essa. Nenhum exame apontou qualquer problema. E ele voltou ao programa. Só que, logo na chegada de volta à casa, o Henri teve uma nova crise convulsiva. Ele foi levado pela segunda vez ao hospital. E, como ele teve esse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação", adicionou Tadeu Schmidt ao explicar a situação médica do participante.

"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", disse o apresentador ao tranquilizar o público sobre o estado do ator.

Tadeu Schmidt falou dos protocolos de segurança do programa. "Todo mundo que vai entrar no BBB passa por uma longa bateria de exames e, durante a temporada, a gente tem uma UTI móvel a postos 24 horas por dia, pra atender qualquer necessidade dos participantes. Fica aqui um grande abraço pro Henri e bora seguir em frente", concluiu o apresentador.

Henri Castelli entrou no BBB 26 como participante da categoria Camarote e disputava a primeira Prova do Líder quando sofreu a primeira crise convulsiva. O ator estava entre os competidores na disputa de resistência que ultrapassou 10 horas de duração. Alberto Cowboy chegou a ajudar Henri antes da chegada da equipe médica ao Provódromo.

A produção interrompeu brevemente a prova para atender o participante. Os demais confinados ficaram apreensivos com a situação, mas receberam a informação de que Henri estava consciente e sendo cuidado pela equipe médica. A competição foi retomada após o ator ser levado ao hospital para exames.