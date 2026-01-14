Reprodução/TV Globo Juliano Floss aprende usar a cafeteira

Na cozinha do BBB 26, os brothers Juliano Floss, Sarah Andrade, Babu Santana e Pedro estavam preparando o café na manhã da última terça-feira (13). O dançarino pediu ajuda com a cafeteira: "Como que usa isso aqui?", indagou.

"A água vai atrás", explicou Sarah. "Nunca vi isso aqui para coar café, sempre usei o coador", reforçou. Juliano complementou dizendo que já havia colocado o pó, enquanto Babu afirmava que só seria necessário acrescentar a água.

Em seguida, Sarah continuou explicando ao brother: "Agora é só fechar a tampinha". Floss respondeu, surpreso: "Mentira, nunca vi isso na minha frente, nunca vi uma cafeteira".

Sarah, então, questionou: "Nunca usou uma cafeteira?". Juliano respondeu:

"Não acredito que tem um buraquinho, é muito pequeno para passar o café, nunca vi isso. Lá em Chapecó não tem isso, não. A gente coloca o café no plasticozinho", disse.

"Isso aqui é muito revolucionário", completou Juliano.





Não é a primeira vez!

Outros momentos inusitados como o de Juliano Floss já aconteceram no Big Brother Brasil. Em 2022, por exemplo, a influencer Jade Picon não se atentou como utilizar corretamente o espremedor de laranjas.

Jade Picon usando espremedor de laranja de um jeito meio engraçado pic.twitter.com/uaD3l9pieO — Memes Brasil (@memexbrasil) January 7, 2026

Ou em 2024, quando a modelo Yasmin Brunet utilizou a "misteira" de um jeito completamente diferente.

Silêncio a Yasmin tá fazendo pão na chapa 😂 eu só lembro disso. pic.twitter.com/EOeGsFlqQK— Dani (@DaniT013) February 27, 2025





Em 2020, a cantora Manu Gavassi também viveu um momento irreverente quando descobriu que a esponja de aço serviria para lavar a louça. Atônita com a descoberta, ela buscou o auxílio de Babu.

Manu Gavassi mostra esponja de aço pra Babu Santana como se fosse um item decorativo pic.twitter.com/HqAHx4n99D — Memes Brasil (@memexbrasil) January 7, 2026













Qual é o valor do prêmio do BBB 26?

Durante a estreia do BBB, Tadeu Schmidt anunciou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do programa, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Dobrando esse valor, o prêmio chega a R$ 5,440 milhões", afirmou.

"E tem mais, atenção! Esse valor vai ficar rendendo no cofrinho, ou seja, vai crescer ainda mais. É um prêmio para vocês lutarem com a alma", reforçou.

A 26ª temporada do BBB vai ao ar todos os dias da semana, logo após a exibição da novela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, o programa vai ao ar depois do Fantástico.

Dinâmica da semana

Na quinta-feira (15), o Big Fone tocará e quem atender fica imune e coloca duas pessoas no paredão. Na sexta (16), acontece o Na Mira do Líder com cinco pessoas e no sábado (17) terá a Prova do Anjo. Domingo (18) será de formação de paredão.