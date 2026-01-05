Instagram De biquini, Taís Araujo abre álbum de fim de ano e celebra chegada de 2026

Taís Araujo publicou, nesta segunda-feira (5), um álbum de fim de ano nas redes sociais para marcar a chegada de 2026. A atriz compartilhou fotos e vídeos em clima de descanso, espiritualidade e celebração. Com uma mensagem reflexiva, a atriz surgiu em registros ao lado de amigos e do marido, Lázaro Ramos.

No texto que acompanha o post, Taís falou sobre expectativas para o novo ano e o desejo de viver com mais calma. “Ainda tô sentindo o ano chegar. Sem lista, sem promessa em voz alta. Só vontade de viver bem o que vier. Rodeada de quem eu amo e me faz bem. Pronta pra trabalhar com verdade (mas só depois das férias)”, escreveu.

A atriz também destacou sentimentos ligados ao afeto e à leveza. “Pra amar com calma e rir o mais alto que der. Porque 2026 já começou imperdível! Simbora, minha gente! 💫”, completou na legenda publicada no perfil @taisdeverdade.

Entre as imagens divulgadas, Taís aparece de biquíni preto e de biquíni marrom curtindo a praia ao lado de Lázaro Ramos. O casal surge sorridente em clima de intimidade. Outros registros mostram encontros com amigos e momentos de lazer. Nomes como Humberto Carrão e Vladimir Brichta aparecem nas fotos.

A publicação também reúne imagens com referências espirituais. Em uma das fotos, Taís mostra uma espada-de-são-jorge com as palavras “Axé” e “Abundancia”, além de uma estátua de Iemanjá, elementos associados à proteção e à fé.

No último vídeo do álbum, a atriz aparece comendo romãs, fruta tradicionalmente ligada à prosperidade e muito presente em rituais da virada do ano.

A postagem recebeu comentários de amigos e fãs. A deputada Erika Hilton escreveu “Feliz ano, perfeita”. Ligia Borges, colega de trabalho do casal, comentou: “É isso mirmã!!! Vamo macio, vamo resiliente e de alma aberta para viver o melhor da vida!! Eu quero rir com você Tais!!😂❤️”. A apresentadora Eliana também deixou mensagem: “Feliz ano, querida @taisdeverdade ❤️”.



Alguns fãs também comentaram na publicação desejando um bom ano para atriz. Uma pessoa disse: "Feliz 2026, Taís! Brilhe ainda mais". Outra completou: "Como será a sensação de ser uma das mulheres mais lindas? Porque sinceramente fico pasmem! Linda não, além! ❤️". Uma terceira afirmou: "Gata, gostosa, inteligente, posicionada! Um trem de mulher!"