Foto Manoella Mello/ Globo Humberto Carrão raspa cabelo para nova fase de Afonso Roitman em "Vale Tudo"

Humberto Carrão, de 34 anos, interpreta Afonso Roitman em "Vale Tudo", remake da obra homônima de 1988. Na releitura, o personagem enfrenta o diagnóstico de uma leucemia. Para se preparar para a interpretação, o artista se inspirou no próprio pai, Paulo Roberto Sinoti.



"O dia das cenas de hospital, foi um dia que eu estava almoçando com ele. Falei, pai, olha que loucura, vou passar o dia inteiro no estúdio dizendo que estou cansado por causa da quimio, como você sempre diz", disse ao "Fantástico".





A proximidade também se estende aos profissionais que auxiliam o artista na novela. Alguns deles são profissionais que cuidam do pai dele. "Muitas dos consultores médicos que nos ajudam com as nossas cenas, são pessoas que participaram do tratamento do meu pai", revelou.

A leucemia de Afonso não é uma trama original, mas uma adição de Manuela Dias, adaptadora do folhetim. Humberto diz que ficou sabendo da situação recentemente. "Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Eu contei para o meu pai, e ele respondeu brincando: 'E aí, vai fazer laboratório?'. Eu falei: 'Acho que nem preciso'.", recordou.

Alice Wegmann também participou do "Fantástico" neste domingo (7) e afirmou ter ficado muito emocionada com a história, desde a leitura do roteiro até os dias de gravação e exibição da cena em que Solange, papel dela, descobre o diagnóstico do herdeiro Roitman.

"Quando li [o roteiro], eu já chorei. Fazendo [a cena], choramos muito. Assistindo [à novela], me emocionei de novo. Existem momentos da dramaturgia e existem momentos nessa nossa profissão, que parece que acontece uma coisa transcendental", avaliou.

"Tudo foi mudando com tanta intensidade que a gente se perdeu um pouco no que é a relação primordial de confiança, de respeito, de companheirismo. Eu sou uma romântica de carteirinha e acredito muito nas relações de longo prazo. A Solange errou, o Afonso errou, mas o que eles podem fazer daqui para a frente para serem melhores?", questionou ela sobre o futuro do casal na narrativa do horário nobre.

Saiba mais

"Vale Tudo" deixará a grade da Globo em outubro deste ano. As gravações estão quase concluídas. Desfechos como o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) só serão gravados na primeira semana do próximo mês. A substituta do remake é "Três Graças", de Aguinaldo Silva.