Reprodução/Internet Eliana nega boatos sobre possível insatisfação na Globo

Eliana prepara seu retorno aos programas de auditório na Globo. Após completar um ano de contrato com o canal carioca, a comunicadora revelou que estreará uma nova atração em 2026, com exibição nos finais de semana.

O projeto ainda não teve detalhes divulgados, mas será voltado para toda a família. “É para a família brasileira, do jeitinho que gosto. Em breve conto mais”, adiantou. Além da novidade, Eliana foi confirmada como uma das apresentadoras da edição de 2025 do Criança Esperança.

No evento, ela dividirá novamente o palco com Xuxa e Angélica, repetindo a parceria do especial exibido em 2023. “ É sempre maravilhoso estar com as meninas, seja no trabalho ou nos momentos de descontração. Vai ser uma honra. Acompanho e apoio a campanha há mais de 20 anos”, afirmou em conversa com O Globo.

Negou insatisfação



Recentemente, circularam rumores sobre uma possível insatisfação da apresentadora com sua trajetória na Globo. Ela, no entanto, fez questão de desmentir. “Estou muito feliz e realizada com a minha trajetória na TV Globo até aqui. Principalmente porque as coisas estão acontecendo exatamente como eu e a emissora combinamos no início da nossa relação”, esclareceu.

Eliana também avaliou o impacto da mudança profissional e a adaptação aos novos formatos. “Neste primeiro ano de TV Globo, eu aprendi a adaptar os meus 34 anos de televisão a diversos formatos. Acho que o frio na barriga faz parte do processo, mesmo depois de tanto tempo como apresentadora", pontuou.