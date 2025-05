Reprodução: Instagram Erika Hilton e Lady Gaga

A deputada Erika Hilton(PSOL-SP) utilizou as redes sociais para lamentar a sua ausência no show de Lady Gaga. "Desde quinta não me sinto muito bem. E após participar do ato em São Paulo, tive uma piora considerável", explicou ela.



"Esperei até hoje para ter certeza se não conseguiria mesmo ir. Mas de fato tenho zero condições físicas de estar nesse show histórico dessa diva", declarou a profissional. Neste sábado (3), a cantora pop irá se apresentar na Praia de Copacabana.

"A Gaga foi uma artista muito importante na minha adolescência. Me inspirou a ser uma jovem queer com um pouco mais de leveza, tanto pelo seu impacto artístico quanto pela sua luta pelos direitos da nossa comunidade", reconheceu a deputada.

Erika ainda afirmou que irá assistir à apresentação da diva, mas pela televisão. "Estarei ligadíssima na TV. Levemente arrasada, mas acompanhando tudinho e muito feliz por quem pôde ir", finalizou.

Leia a mensagem na íntegra: