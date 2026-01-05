Reprodução/ Instagram @sashameneghel Sasha Meneghel e Bruna Marquezine

Sasha Meneghel, de 27 anos, usou as redes sociais neste domingo (4) para abrir um álbum de fotos com o marido, João Lucas, e a melhor amiga, Bruna Marquezine.

O trio resolveu aproveitar o início de 2026 com uma viagem por São Miguel dos Milagres, em Alagoas. O destino nacional é visitado frequentemente por famosos da classe artística em virtude das paisagens paradisíacas do estado.





"Dias especiais com pessoas especiais", escreveu a filha de Xuxa como legenda da publicação, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 8,3 milhões de seguidores.

Em um dos registros, Sasha aparece brincando de frescobol com Marquezine. Já em outro clique, as melhores amigas aparecem usando biquíni enquanto renovam o bronzeado e descansam em um gramado.

Nos últimos dias, Shawn Mendes também foi visto por paparazzis na companhia do trio. O cantor e compositor está vivendo um affair com Bruna. Eles, inclusive, foram flagrados se beijando no Réveillon.

Saiba mais

Criada sob constante atenção da mídia, Sasha Meneghel teve sua trajetória pública iniciada ainda no nascimento, exibido em julho de 1998 no Jornal Nacional. Filha única da cantora, apresentadora e atriz Xuxa Meneghel com o ator Luciano Szafir, ela cresceu cercada pela curiosidade do público.

Ao contrário dos pais, Sasha optou por não seguir carreira artística na televisão. Voltou-se aos estudos e ao empreendedorismo, chegando a viver por um período em Nova York. Em 2024, oficializou sua entrada no mercado da moda com o lançamento de sua própria marca, consolidando-se como estilista.

Discreta em relação à vida pessoal, ela se casou com o cantor João Lucas em 2021. Antes disso, entre 2017 e 2019, teve um relacionamento com o ator Bruno Montaleone, conhecido por trabalhos em produções da Rede Globo.

No campo das relações pessoais, Sasha mantém uma amizade de longa data com a atriz Bruna Marquezine. O vínculo, iniciado ainda na infância com o incentivo de Xuxa, permanece até hoje, com encontros frequentes e viagens realizadas juntas ao exterior.