Reprodução/Internet Três Graças marcou 20,4 pontos na sexta-feira, 2 de janeiro

O ano mudou, mas o fracasso de Três Graças continua o mesmo: a chegada de 2026 não melhorou a situação da novela das 21h da Globo, que continua caminhando para uma das piores médias de toda a história da principal faixa da teledramaturgia brasileira.

Em pleno segundo dia de janeiro, a trama de Aguinaldo Silva foi responsável por deixar os números da Globo empacados por praticamente três horas, a novela não teve a capacidade de mover o ponteiro da emissora em pelo menos um décimo.

Empacou

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o capítulo de sexta-feira (2) denão foi além de 20,4 pontos de média.

O folhetim conseguiu escapar de ter a sua pior performance da história neste dia da semana, mas teve exatamente a mesma média do Jornal Nacional e de Dona de Mim, que tiveram picos de 21,8 e 21,9 pontos, respectivamente.