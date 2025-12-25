Instagram Virginia passa Natal em Trancoso e exibe corpo definido

Virginia Fonseca publicou fotos de biquíni em Trancoso, na Bahia, nesta quinta-feira (25), e chamou atenção nas redes sociais. A influenciadora, de 26 anos, mostrou o visual ao chegar ao destino turístico durante viagem de fim de ano.

Na legenda da publicação feita no Instagram, Virginia escreveu “Oi Trancoso, chegamos”. O registro recebeu curtida de Vini Jr., jogador de futebol de 25 anos, que acompanha a influenciadora na viagem. Horas antes, os dois haviam aparecido juntos em um jatinho particular a caminho da Bahia.

A viagem ocorre dois dias depois de Virginia promover uma festa de Natal em Goiânia. Durante a comemoração, a influenciadora publicou foto abraçada com Vini Jr. e escreveu “Te amo”. No dia 24, o casal também foi fotografado usando roupas vermelhas em frente a uma árvore de Natal decorada com ursinhos.

Ainda nos Stories, Virginia comentou o clima do período festivo. “Esse fim de ano tá entregando tudo que tá prometendo. Agora estamos indo para a praia. O Rio de Janeiro continua lindo, um calor, um sol… Mas estamos indo para a Bahia”, disse.

Virginia também abriu um álbum de fotos com registros do Natal ao lado de Vini Jr. e de familiares do atleta. As imagens mostram momentos com Fernanda, mãe do jogador do Real Madrid, e Alessandra Oliveira, irmã do atacante, além de cliques românticos do casal.

Relação assumida em 2025

Este foi o primeiro Natal de Virginia e Vini Jr. como casal. O relacionamento foi assumido publicamente em outubro, meses após a influenciadora anunciar a separação de Zé Felipe, em maio deste ano.

Como os filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — passaram os dias 24 e 25 com o pai, Virginia antecipou a celebração com as crianças para os dias 22 e 23. A comemoração recebeu o nome de “Natal das Marias e do José”. Para a virada do ano, Virginia viajará com os filhos para Madri, na Espanha. A influenciadora deve passar o Réveillon ao lado de Vini Jr.