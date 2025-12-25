Looks vermelho foram a principal aposta entre as personalidades midiáticas
Reprodução/ Instagram
Looks vermelho foram a principal aposta entre as personalidades midiáticas

Nesta quinta-feira (25), em que é celebrado o  Natal, famosos da classe artística usaram as redes sociais para compartilhar registros de como escolheram passar a festividade. Daniel, Anitta, Zé Felipe e Ana Castela são alguns deles; confira:

Zé Felipe e Ana Castela passam Natal com crianças
Mariano e Jakelyne
Zé Felipe e Ana Castela passam Natal com crianças


Celebrando a data juntos pela primeira vez, os cantores  Ana Castela e Zé Felipe apareceram em clima de romance. A boiadeira viajou para Goiânia, onde a família do namorado se reuniu.



Angelica e Huck posam com Benício, Eva e Joaquim
Reprodução/ Instagram
Angelica e Huck posam com Benício, Eva e Joaquim


Angelica e Luciano Huck  juntaram os filhos para a comemoração. Casados desde outubro de 2004, são pais de:  Joaquim, de 20 anos; Benício, de 17 e Eva, de 12.

Marcos Buaiz e Isis Valverde reúnem filhos de antigos relacionamentos
Reprodução/ Instagram
Marcos Buaiz e Isis Valverde reúnem filhos de antigos relacionamentos


Isis Valverde e Marcos Buaiz também posaram ao lado dos herdeiros. A atriz é mãe de Rael, fruto da antiga relação com o modelo André Resende.Buaiz é pai de José Marcus e João Francisco, ambos do antigo casamento com Wanessa Camargo.

Viih Tube e Eliezer com Lua e Ravi
Reprodução/ Instagram
Viih Tube e Eliezer com Lua e Ravi


Após um  acidente, que resultou em uma queimadura de segundo grau na mão de Ravi, Eliezer e Viih Tube celebraram a data com o filho. Lua Di Felice, a primogênita do casal de ex-BBBs, também estava presente.

Xuxa Meneghel publicou uma mensagem aos internautas. "Que vocês tenham um Natal iluminado perto de quem você gosta e de quem gosta de você também”, começou.

"Se possível, pense em colocar muito amor no seu prato, pense em colocar pensamentos positivos na sua cabeça. Pense em colocar pessoas com energia boa perto de você, para que esse ano que está começando, também fique com essa energia", completou.

Assista:


Veja a galeria do Natal dos famosos:

Poliana e Leonardo. Foto: Reprodução/ Instagram @andressaleaofotografia. Foto: Reprodução/ Instagram
Larissa Manoela e André Frambach com os cachorros. Foto: Reprodução/ Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos. Foto: Reprodução/ Instagram
Zé Felipe e Ana Castela passam Natal com crianças. Foto: Mariano e Jakelyne
Viih Tube e Eliezer com Lua e Ravi. Foto: Reprodução/ Instagram
Marcos Buaiz e Isis Valverde reúnem filhos de antigos relacionamentos. Foto: Reprodução/ Instagram
Angelica e Huck posam com Benício, Eva e Joaquim. Foto: Reprodução/ Instagram
Sophia Abrahão e Sergio Malheiros. Foto: Reprodução/ Instagram
Anitta posta fotos de celebrações natalinas. Foto: Reprodução/ Instagram
Edu Guedes e Ana Hickmann. Foto: Reprodução/ Instagram
Vini Jr. e Virginia. Foto: Reprodução/ Instagram
Mariano e Jakelyne. Foto: Reprodução/ Instagram
William Bonner e Natasha Dantas. Foto: Reprodução/ Instagram


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-25/natal-dos-famosos-veja-como-as-celebridades-comemoraram-a-data.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes