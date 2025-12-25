Reprodução/ Instagram Looks vermelho foram a principal aposta entre as personalidades midiáticas

Nesta quinta-feira (25), em que é celebrado o Natal, famosos da classe artística usaram as redes sociais para compartilhar registros de como escolheram passar a festividade. Daniel, Anitta, Zé Felipe e Ana Castela são alguns deles; confira:

Mariano e Jakelyne Zé Felipe e Ana Castela passam Natal com crianças





Celebrando a data juntos pela primeira vez, os cantores Ana Castela e Zé Felipe apareceram em clima de romance. A boiadeira viajou para Goiânia, onde a família do namorado se reuniu.









Reprodução/ Instagram Angelica e Huck posam com Benício, Eva e Joaquim





Angelica e Luciano Huck juntaram os filhos para a comemoração. Casados desde outubro de 2004, são pais de: Joaquim, de 20 anos; Benício, de 17 e Eva, de 12.

Reprodução/ Instagram Marcos Buaiz e Isis Valverde reúnem filhos de antigos relacionamentos





Isis Valverde e Marcos Buaiz também posaram ao lado dos herdeiros. A atriz é mãe de Rael, fruto da antiga relação com o modelo André Resende. Já Buaiz é pai de José Marcus e João Francisco, ambos do antigo casamento com Wanessa Camargo.

Reprodução/ Instagram Viih Tube e Eliezer com Lua e Ravi





Após um acidente, que resultou em uma queimadura de segundo grau na mão de Ravi, Eliezer e Viih Tube celebraram a data com o filho. Lua Di Felice, a primogênita do casal de ex-BBBs, também estava presente.

Xuxa Meneghel publicou uma mensagem aos internautas. "Que vocês tenham um Natal iluminado perto de quem você gosta e de quem gosta de você também”, começou.

"Se possível, pense em colocar muito amor no seu prato, pense em colocar pensamentos positivos na sua cabeça. Pense em colocar pessoas com energia boa perto de você, para que esse ano que está começando, também fique com essa energia", completou.

