Reprodução/redes sociais A famosa vem publicando sobre alienação parental nas redes

A atriz Letícia Birkheuer, 47, voltou ao centro das atenções após publicar um vídeo em suas redes sociais no qual responde às acusações feitas pelo próprio filho adolescente, que havia se manifestado publicamente ao lado do pai empresário e herdeiro, Alexandre Furmanovich, 40. O caso ganhou grande repercussão e levantou debates sensíveis sobre exposição familiar, disputa judicial e os limites da internet em conflitos envolvendo menores.

Tudo começou quando Letícia publicou em seu Instagram relatando que estava enfrentando dificuldades para conviver com o filho e que havia uma disputa judicial em andamento. Na gravação, a atriz falou sobre dor emocional, afastamento e a sensação de estar sendo impedida de exercer a maternidade de forma plena. O desabafo, feito em tom emotivo, rapidamente se espalhou pela internet e gerou forte comoção, mas também críticas.

Na carta aberta direcionada ao filho, a artista compartilhou lembranças do convívio entre os dois e descreveu a dor de se sentir afastada da rotina do jovem, que atualmente mora com o pai. “Quando olho suas roupas aqui, vejo que não devem servir mais. Você cresceu. E não voltou para usá-las”, afirmou. Ainda segundo a famosa, o jovem a bloqueou nas redes, dificultando mais a interação. No fim, Letícia afirmou já ter gastado mais de um milhão de reais na Justiça, "mas não vou parar, nem desistir. Nem que eu tenha que gastar todo o meu patrimônio tentando ter você de volta”, disse.

Pouco tempo depois, um segundo vídeo veio a público, desta vez com o adolescente ao lado do pai, no qual ambos contestam a versão apresentada por Letícia. Na gravação, o jovem afirma que decidiu se manifestar para expor sua própria vivência e negar algumas das alegações feitas pela mãe.

O jovem acusa a mãe de explorar a sua imagem para ter engajamento nas redes sociais e dizendo que recebeu um "mata-leão" e trocou socos com um enfermeiro contratado pela mãe. O conteúdo dividiu opiniões e ampliou ainda mais a visibilidade do caso, com internautas se posicionando dos dois lados.

No vídeo, Alexandre dá força ao posicionamento do menino: “A exposição em redes sociais em relação ao meu filho com minha ex-mulher, mãe dele, chegou a um ponto insustentável”, disse o empresário.

Diante da repercussão, Letícia voltou às redes para publicar um novo pronunciamento, no qual rebate as acusações e afirma que o filho estaria sendo influenciado pelo pai no contexto do processo judicial. A atriz sustenta que vive uma situação de alienação parental e que suas falas anteriores teriam sido retiradas de contexto. Há algum tempo a artista já vinha partilhando nas redes material informativo sobre o tema. Em seu segundo vídeo, ela reforça que o caso está sob análise da Justiça e pede cautela diante da exposição pública de um conflito familiar que envolve um menor de idade.

História Antiga

Em 2022, a artista deu uma declaração nas redes sociais, na qual descrevi porque era vista como "bruxa" pelo filho: "prevalece quem tem mais dinheiro, quem dá mais. Qual criança não gosta de viver num parque de diversões? De comprar tudo o que vê? Mas essa é forma de educar? Ou é colocando limites? Eu coloco regras e limite e viro o quê? Viro uma bruxa… Fácil conquistar uma criança assim… A pessoa que acha que pode tudo vai criar um adulto que cairá com a cara ali na frente", disse.



Neste ano, Alexandre foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por injúria em contexto de violência doméstica por ter xingado Letícia em público e diante do único filho. O caso aconteceu em março de 2024, em um restaurante no bairro Itaim Bibi, e o empresário foi sentenciado a 1 mês e 16 dias de detenção em regime aberto, substituída por indenização à vítima e pagamento de danos morais.

Mas brigas judiciais entre o casal não são novidades. Ainda em 2015, logo após a separação, Letícia também abriu um processo contra Alexandre, pedindo indenização milionária, pelo tempo que ficou sem trabalhar para se dedicar a empresa da família do marido e ao lar.

Quem são os pais

Letícia Birkheuer é atriz e ex-modelo, com trajetória consolidada na televisão brasileira desde os anos 2000. Ficou nacionalmente conhecida por papéis em novelas da TV Globo e também construiu carreira no cinema e no teatro. Ao longo dos anos, sempre manteve a vida pessoal de forma mais reservada, o que tornou o atual episódio ainda mais impactante para o público.

Já Alexandreé filho de uma designer de joias de luxo e foi casado comentre 2011 e 2013. Juntos, eles são pais de, de 14 anos. Ele participa da gestão da marca de sua mãe,e é conhecido por mostrar suas viagens e divulga peças da marca, que são artigos de luxo, nas redes. Ambos se casaram quandojá estava grávida de nove meses, em uma cerimônia discreta realizada na casa do próprio empresário, em São Paulo.

Até o momento, Letícia afirma que continuará se manifestando apenas dentro dos limites legais e reforça que seu objetivo é preservar o bem-estar do filho. O caso segue gerando repercussão nas redes sociais, enquanto aguarda desdobramentos na Justiça.