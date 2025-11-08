Reprodução/Instagram/@adrianaoliveira.ao Adriana Oliveira deixa da TV Bahia

A jornalista Adriana Oliveira, uma das profissionais de maior êxito e mais experientes da TV Bahia, afiliada da TV Globo no estado, foi dispensada nesta sexta-feira (7), após 25 anos na emissora baiana.

A profissional publicou um texto nas redes sociais agradecendo seu tempo no canal.

"Bahia, mais da metade dos meus 51 anos de vida. Mais da metade de mim. Entrelaçada a tantas histórias, fui tecendo a minha. Histórias de alegria, de dor, de angústia, de esperança. Histórias que confiei ao olhar da câmera, mas que, antes, confiei ao coração. A cada pessoa que me abriu a porta, o sorriso ou a ferida, deixo aqui minha gratidão mais profunda", iniciou.

"Quanta oportunidade tive de aprender! Aprender que o tempo corre diferente na rua, que o sol e a chuva são companheiros de jornada, que por trás de cada notícia existe alguém e, às vezes, esse alguém somos nós", continuou.





Ela ressaltou que sua rotina nunca teve o glamour com o qual o público a enxergava e afirmou que deu o seu melhor.

"A rotina nunca teve o glamour que muitos imaginam quando veem a gente na telinha. O jornalismo mudou. Eu também mudei. Mas, até o último dia, dei o meu melhor", reforçou.

Por fim, ela diz que seu ciclo no jornalismo se encerrou.

"Hoje sei, com a serenidade que só o tempo traz (terapia também), que meu ciclo no jornalismo de TV se encerrou. Amei o que fiz. Fui inteira, corpo e alma. Mas continuar seria me violentar. E há um amor que também sabe parar, com respeito e verdade", enfatizou.

"Levo comigo o sentimento. O resto deixo com gratidão. Mas… essa despedida não é um ponto final. Vem aí uma nova forma de contar, em cartas e crônicas, o que ainda vive em mim", finalizou.





Nota da TV Bahia

A TV Bahia emitiu uma nota sobre a saída da repórter Adriana Oliveira. Confira abaixo:

"Após 25 anos de dedicação, profissionalismo e contribuição para a construção da Rede Bahia, informamos que a repórter Adriana Oliveira deixa hoje de fazer parte da nossa equipe.

Ao longo dessas duas décadas e meia, Adriana relatou fatos históricos e participou de coberturas especiais em todos os telejornais do grupo. Sua atuação sempre foi marcada pela apuração rigorosa, sensibilidade editorial e compromisso com informações de qualidade, deixando um legado que continuará inspirando nosso time.

A Rede Bahia agradece imensamente por essa trajetória em conjunto e deseja o melhor à Adriana."