MC Cabelinho e Giovanna Mendes terminam namoro após sinais nas redes

MC Cabelinho e Giovanna Mendes não estão mais juntos. O término foi confirmado nesta quarta-feira (25), após apuração do colunista do Lucas Pasin. O fim do relacionamento veio à tona por mudanças nas redes sociais do cantor, que deixou de seguir a influenciadora e apagou registros do casal.

Segundo o jornalista, os primeiros indícios da separação a partir da movimentação digital do artista, prática recorrente após o encerramento de relacionamentos no meio artístico. O namoro teria chegou ao fim de forma recente. Além de deixar de seguir Giovanna Mendes no Instagram, MC Cabelinho removeu fotos em que aparecia ao lado da então namorada.

A mudança no perfil do cantor chamou atenção rapidamente. O desaparecimento das imagens e o unfollow foram interpretados como confirmação informal do término, já que o casal mantinha registros frequentes juntos até então.

A assessoria de MC Cabelinho optou por não comentar o assunto. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou publicamente sobre os motivos do rompimento.

O relacionamento havia sido assumido no fim de 2024. Na ocasião, MC Cabelinho publicou uma foto beijando a namorada, sem revelar o rosto, o que despertou curiosidade entre seguidores.

MC Cabelinho beija loira





Giovanna Mendes é carioca e divide o tempo entre o Rio de Janeiro e Nice, na França. Desde o início, o casal manteve a relação longe de aparições públicas frequentes e evitou exposição excessiva.

A discrição foi uma escolha alinhada ao perfil de Giovanna Mendes. O cantor chegou a preservar detalhes da vida pessoal da influenciadora, mantendo o namoro fora dos holofotes durante boa parte do período juntos.