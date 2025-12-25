Reprodução/rede social Isabel Veloso apresenta melhora no hospital

O pai da influenciadora Isabel Veloso, Joelson Veloso, usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para compartilhar um novo boletim de esperança sobre a recuperação da filha, que segue internada em estado grave na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR). Isabel, de 19 anos, enfrenta complicações de saúde em decorrência de um linfoma de Hodgkin e permanece na unidade de terapia intensiva desde o fim de novembro.

Em uma mensagem compartilhada com fãs e seguidores, Joelson afirmou que tem visto “pequenos avanços” no quadro clínico da filha, em especial em sua respiração e estabilidade ventilatória, sinais que ele classificou como “grandes vitórias”. “Cada avanço é um milagre, evidência das orações e da força que ela carrega dentro de si”, escreveu o pai, destacando a importância do apoio coletivo nesse momento delicado.

A publicação de Joelson veio logo após o marido de Isabel, Lucas Borbas, ter pedido publicamente a ajuda de seguidores e apoiadores por meio de uma campanha de doação de sangue no hospital onde a influenciadora está sendo tratada. A mobilização tem como objetivo ampliar o suporte médico à paciente, que precisa de transfusões devido às complicações do tratamento intensivo.

Quadro clínico e trajetória de tratamento



Isabel enfrenta o linfoma desde a adolescência, diagnosticada ainda aos 15 anos. Ao longo de seu tratamento, ela passou por diversas fases, incluindo um transplante de medula óssea em outubro, no qual seu próprio pai foi doador, um procedimento delicado e cheio de riscos que representou uma etapa importante na luta contra a doença.

No entanto, nas últimas semanas a influenciadora precisou ser internada novamente após complicações respiratórias e queda nos níveis de saturação, evoluindo para um estado considerado grave e instável. Desde então, familiares e amigos têm pedido orações e apoio nas redes sociais, em meio a um clima de fé e esperança pela recuperação completa.

Não apenas o pai mas também a irmã de Isabel, Priscila Kiekow, compartilhou nas redes sociais mensagens emotivas nesta época de Natal, ressaltando o laço afetivo profundo que mantém com a influenciadora, mesmo diante da dor da distância forçada pelo tratamento. A família enfatiza que a fé e a união têm sido pilares fundamentais para atravessar momentos difíceis.

Até o momento, a equipe médica ainda não divulgou um prognóstico definitivo, mas as atualizações recentes e a mobilização da família mostram que cada progresso, tem sido celebrado na luta de Isabel Veloso pela vida.