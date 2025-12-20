Virginia Fonseca prestigia partida de Vini Jr. em Madri

Virginia Fonseca marcou presença no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na tarde deste sábado (20), para assistir ao jogo de Vini Jr. na partida que encerra a temporada do time espanhol. O jogo, contra o Sevilla, encerra o calendário esportivo do clube em 2025.
Nas redes sociais, a influenciadora mostrou registros diretamente das arquibancadas e celebrou o momento.
“Hoje é dia de jogo”, escreveu.
Para a ocasião, Virginia apostou na camisa do time da casa e esteve acompanhada da melhor amiga, Duda Freire, além do amigo Hebert Gomes.
A influenciadora está em Madri para passar as férias ao lado de Vini Jr. A viagem inclui as festas de fim de ano na Europa, período em que o jogador está fora dos compromissos esportivos.
Antes da viagem, Virginia comentou sobre a adaptação ao inverno europeu. Em um vídeo nos Stories, ela afirmou: “Ano Novo vai ser no frio, e nós que lute”, enquanto usava um casaco de pelos.
Durante a estadia na Espanha, Virginia também encontrou Tainá Militão, esposa de Éder Militão, jogador do Real Madrid.