Instagram/@vinijr Virginia Fonseca viaja a Dubai ao lado de Vini Jr.

Após a passagem por Madri, onde acompanhou o jogo do namorado, Vini Jr., neste sábado (20), Virginia Fonseca embarcou com o jogador rumo a Dubai, nos Emirados Árabes.

Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou registros do domingo (20), mostrando detalhes da agenda na cidade, que incluiu café personalizado, passeio por shopping, jantar e descanso a bordo de um voo particular.

Na legenda, ela brincou: “DO NADAAAA em Dubai kkkk 24h por cá e partiu próximo destino”.

Nos comentários, o atacante do Real Madrid reagiu: “Vida boaaa”.

A influenciadora, que costuma ficar fora das redes aos domingos, voltou a postar já na madrugada de segunda-feira (21), aproveitando o fuso horário.

O casal chegou ao destino neste domingo (21) e ficou hospedado em um hotel de alto padrão. Durante o período em que Virginia ficou menos ativa nas redes, amigos que a acompanham, como Duda Freire e Hebert Gomes, compartilharam momentos da experiência.

Na chegada ao hotel, a influenciadora foi recebida com um café decorado com sua própria imagem e entrou no clima de brincadeira. “Quem é essa gata aqui? Que isso? Sou muito gata, esquece”, disse, arrancando risadas do jogador.

Já instalada, Virginia teve o quarto mostrado em detalhes por Duda Freire, que exibiu a vista panorâmica do banheiro com paredes de vidro, além da sala, closet e dormitório do casal.