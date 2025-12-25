Instagram Gracyanne Barbosa e Belo passam o Natal juntos após separação

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Belo, de 51 anos, passaram o Natal juntos nesta quinta-feira (25), mesmo após o fim do casamento de 16 anos. O encontro ocorreu em clima familiar e foi compartilhado nas redes sociais. A reunião chamou atenção por mostrar convivência amigável após a separação anunciada em 2024.

A foto foi publicada no Instagram de Gracyanne. A musa fitness destacou a importância da família durante a celebração, realizada no dia de Natal. Na véspera, Belo passou a data em casa com a atual namorada, Rayane Figliuzzi.

“Neste Natal, meu maior presente é nossa família. Gratidão pelo amor que me sustenta, me acolhe e nunca solta minha mão”, escreveu Gracyanne ao publicar registros do encontro. Além do ex-casal, a celebração contou com a presença de Dona Terezinha, mãe de Belo. Também participaram a irmã de Gracyanne, Giovanna Jacobina, e Isadora Alkmin, filha do cantor.

Divórcio oficializado em novembro

Gracyanne e Belo estão oficialmente divorciados desde o fim de novembro. A informação foi confirmada pela ex-BBB após questionamento da revista Quem. O processo de separação havia sido iniciado em abril de 2024.

“Foram muitos anos de amor, parceria e construção de uma história linda. Hoje seguimos caminhos diferentes, mas levo comigo respeito, gratidão e tudo o que vivemos”, declarou Gracyanne.