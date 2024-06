Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

A influenciadora e ex-dançarina Gracyanne Barbosa , de 40 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (17) para abrir o jogo sobre a separação dela e de Belo. Ela, inclusive, aconselhou pessoas que estão em crise no casamento.



“Eu fui e sou verdade! Quero deixar bem claro que não estou romantizando, apoiando ou incentivando ninguém a fazer nada”, iniciou ela, em resposta a um seguidor que elogiava o fato de ela ter assumido o caso extraconjugal com o personal trainer Gilson de Oliveira.



“Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas para quê? Durante anos eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui 'apedrejada' por causa dos outros, sempre calada para poupar certas coisas, para não gerar mais confusão. Hoje, mais do que nunca, sei o peso disso”, acrescentou.



Barbosa ainda pediu para que os fãs prestassem atenção nos próprios relacionamentos amorosos. “Tenho recebido muitas mensagens de mulheres que estão num relacionamento 'sozinhas', sem parceiro, sem diálogo, sem um toque”, admitiu.



“Olhem mais para os parceiros (as) de vocês, também para seus amigos. A pessoa do seu lado está passando por tantas coisas e não fala, às vezes só precisa ser ouvida, acolhida. Tenho aprendido muito com isso”, finalizou a influencer.

Chance de reconciliação? Se depender de Gracyanne, ela e Belo podem, sim, reatar. A ex-dançarina afirmou que ainda ama o cantor e ressaltou que se arrepende do caso extraconjugal que ela teve com um treinador que conheceu na academia em que malhava. (Reprodução) Belo decidiu se mudar! Após o término e a traição virem à tona, Gracyanne contou ao colunista Leo Dias que o marido estava se mudando da residência na qual eles conviviam. Os dois moravam em uma luxuosa mansão localizada no Bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Reprodução Instagram - 19.4.2024 Cancelamento de compromissos - Em meio à polêmica do conturbado divórcio, Belo optou por se resguardar de aparições públicas. Na quinta-feira (18), ele faria uma coletiva de imprensa comentando os 30 anos de carreira do Soweto, mas cancelou o evento. Reprodução Gracyanne Barbosa surgiu abalada em um vídeo publicado nas redes sociais. A influenciadora reiterou estar arrependida do que fez e disse, ao portal Leo Dias, que 'onde existe amor existe chance [de reconciliação]'. Reprodução Instagram - 19.4.2024 Pulada de cerca - Após 15 anos juntos, o cantor Belo e a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa se separaram nesta quinta-feira (18). A fisiculturista confirmou ao iG Gente que ela e o músico tinham colocado um fim na relação. Ao portal Leo Dias, ela admitiu que traiu o então marido com um personal trainer: Gilson de Oliveira; clique na foto para saber mais! Reprodução Traição resgatada - Depois que a traição de Gracyanne foi divulgada, internautas relembraram o término de Belo e de Viviane Araujo em 2007. À época, a fisiculturista foi apontada como pivô do término do músico e da atriz, mas nenhum dos envolvidos na polêmica confirmou a especulação. Pelo contrário, Belo e Gracyanne negam a versão. (Reprodução)





