Rayane Figliuzzi, de 28 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (9) para fazer um pronunciamento. A postagem ocorre logo após o anúncio do desligamento dela da Unidos de Vila Isabel. A companheira de Belo foi afastada do cargo de musa de forma conturbada e polêmica.

"Tão bom chegar em casa e saber que tenho vocês ao meu lado, sempre torcendo por mim! A vida nunca foi fácil e sei que sempre haverá desafios pela frente", começou ela, mostrando presentes, como flores e chocolates, que ganhou de fãs.





"Mas vocês viram de perto como sou resiliente na Fazenda, né? Então, podem ficar tranquilas, vou ficar bem. Sou muito grata pelo carinho e amor que vocês me dão. Obrigada, amigas! Amo vocês de coração", acrescentou.

Na sequência, a ex-peoa de "A Fazenda 17" pontuou que, nesta quarta-feira (10), faria outro pronunciamento, mas não detalhou qual assunto irá tratar. "Esses últimos dias têm sido desafiadores", resumiu ela.

Entenda

Na segunda-feira (8), a Unidos da Vila Isabel anunciou que Rayane não será mais musa no Carnaval 2026. A impossibilidade de cumprimento das agendas foi um dos motivos citados. Nos bastidores, especula-se que o desligamento também ocorreu pelas polêmicas envolvendo um suposto caso de racismo, algo não confirmado por nenhuma das partes.

“Em função dos recentes acontecimentos envolvendo a influenciadora, a escola considera imprescindível reafirmar seu compromisso com os valores de respeito, inclusão e combate a toda forma de discriminação. A agremiação repudia qualquer ato de preconceito e declara que a tolerância a comportamentos discriminatórios não será praticada ou aceita no seio da comunidade”, disse a agremiação.



