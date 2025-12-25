Instagram Luciana Gimenez aposta em vestido tomara que caia curto para ensaio de Natal

Luciana Gimenez, de 56 anos, apostou em um look ousado para fazer um ensaio fotográfico de Natal. A apresentadora do programa Superpop compartilhou um álbum no feed do Instagram em que mostra a roupa escolhida para a festa e sua árvore recheada de presentes.

Nas imagens, a comunicadora aparece usando um vestido tomara que caia vermelho curto, colocando as pernas para jogo. Para completar o look, Luciana optou por um salto scarpin dourado e um gorro natalino. Em algumas fotos, a apresentadora também mostrou que presa pela tradição festiva, com biscoitos de gengibre enfeitados e casacos de tricô, tendo, inclusive, para os seus pets.

A legenda do posto foi simples, com Luciana desejando um bom Natal para todos: "Que o Natal seja leve, iluminado e cheio de motivos pra sorrir.

Feliz Natal!🎄🎅🏻🎁".

A publicação conta com quase 12 mil likes e centenas de comentários. Um seguidor escreveu: "Feliz Natal pra você e toda a sua família 🌲". Outro acrescentou: "Não tem outra! É ela gente! Maravilhosa! 😍". Um terceiro disse: "Feliz Natal Luciana pra vc e seus filhos e suas gatinhas".



Triplex encalhado

Luciana Gimenez e o ex, o empresário Marcelo de Carvalho, ficaram quase uma década tentando vender um tríplex luxuoso que compraram quando ainda estavam juntos. Após sete anos, Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr., comprou a propriedade.

Conhecido pelo formato com três andares, todos interligados por escadas internas, o tríplex estava no mercado desde 2018, época na qual era avaliado em R$ 80 milhões. No entanto, a dificuldade na venda fez com que o ex-casal diminuísse o valor.

O atual preço não foi revelado e as assessorias dos famosos não comentam a negociação. Em 2022, a propriedade passou por reformas, com o intuito de deixá-la mais atrativa. Neste ano, ela já podia ser arrematado por R$ 70 milhões.

Localizado no condomínio Parque Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, o imóvel é equipado com ao menos sete suítes, além de um closet amplo, salão, elevador privativo, sala de massagem, são algumas das áreas de lazer.

Além delas, destacam-se: salão de jogos, cobertura, dez vagas no estacionamento condominial, adega e estúdio de música. Luciana e Marcelo de Carvalho se mudaram do tríplex em 2018, quando se separaram.

A venda do imóvel foi noticiada no "A Hora da Venenosa", da Record, na no início de novembro. Já o comprador, o pai de Neymar, foi divulgado pelo Portal Leo Dias.