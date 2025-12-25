Reprodução/ Instagram @julianapaes Juliana Paes

Juliana Paes, de 46 anos, aproveitou o recesso de fim de ano para renovar o bronzeado e se refrescar em meio às altas temperaturas do verão. Nesta quarta-feira (24), ela surgiu de biquíni na praia.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 30,4 milhões de seguidores, a artista compartilhou algumas fotos do momento de lazer. Na ocasião, ela apostou em um biquíni azul.





Em alta

Reprodução/ Netflix 'Pedaço de Mim'

Juliana Paes vive um momento de prestígio na principal plataforma de streaming do mercado, a Netflix. Depois de protagonizar “Pedaço de Mim”, apontado como o primeiro melodrama brasileiro do serviço, a atriz foi confirmada na segunda temporada da série “Os Donos do Jogo”.

A continuidade da produção contrasta com o cenário recente da Netflix, marcado pelo cancelamento de diversas séries. Em muitos casos, mesmo obras encerradas com ganchos narrativos não avançaram, sobretudo em razão de desempenhos abaixo do esperado em audiência.

Na trama, Juliana Paes dá vida a Leila, mulher de Galego Fernandez (Chico Díaz), um dos principais bicheiros do Rio de Janeiro na ficção. Reservada e estratégica, a personagem ganhou destaque ao longo da primeira temporada e encerrou o ciclo inicial sendo desmascarada por Profeta (André Lamoglia), o que indica seu retorno no novo ano da série.

“Os Donos do Jogo” tem direção de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani, com produção da Paranoïd. Além de Juliana Paes, Chico Díaz e André Lamoglia, o elenco reúne nomes como Xamã, Mel Maia, Henrique Barreira e Giullia Buscaccio.

Fora da Globo

Com uma carreira consolidada na teledramaturgia brasileira, Juliana Paes construiu um repertório marcado por personagens de diferentes perfis, transitando entre protagonistas e antagonistas.

Em 2024, no entanto, a atriz se afastou das novelas, fazendo apenas uma participação especial no remake de “Renascer”, no papel de Jacutinga.

Sem contrato de exclusividade com a TV Globo, a artista passou a priorizar projetos de menor duração, como minisséries e filmes. Além dos trabalhos na Netflix, Juliana também integrou o elenco de “Vidas Bandidas”, produção disponível no catálogo do Disney+.

Ela foi convidada para "Quem Ama, Cuida", substituta de "Três Graças" no horário nobre da Globo, porém recusou a proposta. Isso porque está com a agenda fechada para outros trabalhos audiovisuais.