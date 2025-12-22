Reprodução: Instagram Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo Jr

Amilcare Dallevo Jr. passou a ser o único controlador da RedeTV! após comprar, nesta segunda-feira (22), a participação societária de Marcelo de Carvalho. A operação marcou o fim da sociedade iniciada em 1999, quando os dois adquiriram as concessões da extinta Rede Manchete.

A venda das ações foi confirmada em comunicado oficial divulgado pela RedeTV!, que detalhou a saída de Marcelo de Carvalho e a consolidação de Amilcare Dallevo Jr. como presidente e principal acionista do canal. A informação foi dada pelo colunista do iG, James Ackel, nesta segunda-feira. A emissora destacou que a operação garante continuidade administrativa e estabilidade institucional.

Trajetória empresarial e chegada à televisão

Amilcare Dallevo Jr. nasceu em São Paulo, em 1957, e é formado em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Antes de atuar no setor de mídia, trabalhou com automação bancária no Itaú e foi gerente de telecomunicações do Citibank.

Ainda jovem, fundou a empresa TecNet, voltada ao desenvolvimento de softwares interativos. Um dos projetos ganhou destaque nacional em 1993, quando permitiu ao público votar em tempo real durante a transmissão dos desfiles das escolas de samba na TV Globo. O sucesso levou à criação da TecPlan, responsável por vender o sistema a diferentes emissoras.

Em 1997, Amilcare Dallevo Jr. firmou parceria com Marcelo de Carvalho para criar a Ômega Produções. Dois anos depois, a dupla adquiriu as concessões da TV Manchete, dando origem à RedeTV!. À época, Dallevo assumiu o compromisso de pagar valores aos herdeiros da família Bloch e parte das dívidas, mas optou por comprar apenas as concessões, decisão confirmada posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Patrimônio, empresas e vida pessoal

Estimativas de mercado apontam que a fortuna de Amilcare Dallevo Jr. varia entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, com faturamento mensal estimado entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões. O patrimônio envolve participação em empresas de mídia, tecnologia, publicidade, turismo, call center, finanças e mercado imobiliário.

Entre os bens mais conhecidos está uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, considerada uma das maiores residências do Brasil. O imóvel tem cerca de 18 mil metros quadrados de área construída, 18 quartos, heliponto, hangar para aeronaves, cinema, quadras esportivas e garagem subterrânea. Avaliações recentes indicam valor próximo de R$ 1 bilhão.

Casado com a apresentadora Daniela Albuquerque desde meados dos anos 2000, Amilcare Dallevo Jr. tem duas filhas e mantém atuação mais discreta diante das câmeras. Mesmo assim, exerce papel central nas decisões estratégicas da RedeTV!.