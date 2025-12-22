Reprodução/Internet Dudu Camargo participou do Hoje em Dia como convidado da Record

O arco de redenção de Dudu Camargo continua: dois anos depois de ter sido demitido do SBT, o pupilo de Silvio Santos (1930-2024) voltou — ainda que como convidado — para a faixa matinal da televisão na Grande São Paulo. Em um confronto inédito com o jornalístico Primeiro Impacto, que ele comandou até o início de 2023, o campeão de A Fazenda 17 levou a melhor e conseguiu deixar o Hoje em Dia na vice-liderança em todos os minutos de sua exibição.

Levantou a audiência

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a edição de sexta-feira (21) do Hoje em Dia garantiu 3,5 pontos de média em sua faixa horária completa, entre 9h30 e 10h54, com um pico de 4,0 às 9h44.

A presença de Dudu Camargo ainda incrementou o ibope do matinal da Record, que não teve dificuldade alguma contra o Primeiro Impacto: o momento de maior público do jornal do SBT foi às 10h21, com 2,3 pontos, número inferior ao obtido pela revista eletrônica em seu pior minuto.