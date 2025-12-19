Instagram Gisele Bündchen aprova Marina Ruy Barbosa em cinebiografia

Gisele Bündchen e Marina Ruy Barbosa tiveram um encontro rápido na noite de quinta-feira (18), durante um jantar de Natal na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. As duas conversaram com a imprensa no evento e comentaram a possibilidade de uma cinebiografia da supermodelo.

O diálogo ocorreu enquanto Marina Ruy Barbosa falava com jornalistas. Questionada se viveria Gisele Bündchen no cinema, a atriz reagiu com surpresa. A modelo, por sua vez, aprovou a ideia diante das câmeras e incentivou o projeto de forma espontânea.

Gisele Bündchen falou sobre o retorno ao Brasil antes de comentar o assunto. “Gente Eu amo, né? Eu amo tá no meu país, é o melhor lugar do mundo. E com minhas comidinhas aqui, já cheguei, já me trouxe pão de queijo maravilhoso”, disse, em tom bem-humorado, no vídeo registrado no local.

Marina Ruy Barbosa respondeu de forma modesta ao ser citada como possível intérprete da modelo. “Gente, eu não acho que a gente se parece. Quem dera que eu me parecesse com a musa. Maravilhosa!”, afirmou a atriz aos jornalistas presentes.

Gisele incentiva ideia de filme biográfico

Ao ouvir a resposta, Gisele Bündchen reagiu de forma entusiasmada. “Vamos embora! Marina, escreva aí, Marina! Não tem como”, disse a modelo. Em seguida, reforçou o apoio à ideia. “Acho que você seria uma boa. Acho que seria uma boa ideia. Manda o roteiro pra mim, que eu quero ler”, completou.

Durante o mesmo evento, Marina Ruy Barbosa comentou o sucesso da série "Tremembé". Na produção, a atriz interpreta Suzane Von Richthofen, personagem inspirada em um caso real. “Acho que era um mix de sensações, porque era o meu primeiro trabalho no streaming, né, e eu estava muito ansiosa”, afirmou.

Marina também falou da repercussão da série no Brasil e fora do país. “Tremembé é, foi e está sendo um grande sucesso. Eu fico muito feliz com isso”, declarou. A atriz ainda revelou participação além da atuação. “Eu não só atuo na série, como também sou produtora associada”, disse.

A segunda temporada de "Tremembé" já está confirmada. A estreia está prevista para o fim de 2026.