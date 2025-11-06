Após décadas interpretando mocinhas em telenovelas, Marina Ruy Barbosa ganhou destaque pela atuação como Suzane von Richthofen em "Tremembé", série baseada no "presídio dos famosos" e disponibilizada no catálogo do Prime Video.
Nesta quinta-feira (6), por meio das redes sociais, a plataforma de streaming publicou um vídeo dos bastidores da produção. Nele, a ex-contratada da Rede Globo aparece se caracterizando para encarnar a protagonista da obra.
"E foi com essa caracterização e uma atuação incrível que Marina Ruy Barbosa viveu Suzane von Richthofen em 'Tremembé'.", dizia a legenda da publicação, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual a atriz soma mais de 41,5 milhões de seguidores.
As maiores mudanças foram em relação à tonalidade das sobrancelhas e também ao formato dos dentes. Enquanto Marina costuma exibir os fios claros, a personagem teve a sobrancelha levemente escurecida. Além disso, ela usou uma prótese dentária para ficar com a embocadura diferente.
Nos comentários, os fãs rasgaram elogios e alguns disseram que sequer reconheceram a artista. "A diva entregou tudo e a caracterização dos personagens está impecável", opinou uma espectadora. "Realmente, fez total diferença", declarou uma segunda.
"Para vocês terem noção, eu, que cresci vendo a Marina nas novelas, não reconheci ela. Só fui perceber depois do primeiro capítulo, quando o nome dela apareceu nos créditos", acrescentou uma terceira. "Ficou parecidíssima", opinou ainda uma quarta.
O crime
Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Cristian Cravinhos foram condenados pelo assassinato de Marísia von Richthofen e Manfred von Richthofen. O crime ocorreu em 2002, na Zona Sul de São Paulo, e se tornou um dos mais conhecidos no país.
A série
"Tremembé" se tornou sucesso de repercussão e conta com cinco episódios. Disponível no catálogo do Prime Video, o projeto audiovisual foi lançado na última sexta-feira (31).
A vida de presidiários que chocaram o Brasil com seus crimes, no presídio que dá nome à produção nacional, é narrada na obra. O livro "Tremembé: O presídio dos famosos", do escritor e jornalista Ullisses Campbell serviu como base para o roteiro.