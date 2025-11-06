Reprodução/ Instagram @primevideobr Marina Ruy Barbosa se caracterizando no set

Após décadas interpretando mocinhas em telenovelas, Marina Ruy Barbosa ganhou destaque pela atuação como Suzane von Richthofen em "Tremembé", série baseada no "presídio dos famosos" e disponibilizada no catálogo do Prime Video.



Nesta quinta-feira (6), por meio das redes sociais, a plataforma de streaming publicou um vídeo dos bastidores da produção. Nele, a ex-contratada da Rede Globo aparece se caracterizando para encarnar a protagonista da obra.





"E foi com essa caracterização e uma atuação incrível que Marina Ruy Barbosa viveu Suzane von Richthofen em 'Tremembé'.", dizia a legenda da publicação, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual a atriz soma mais de 41,5 milhões de seguidores.

As maiores mudanças foram em relação à tonalidade das sobrancelhas e também ao formato dos dentes. Enquanto Marina costuma exibir os fios claros, a personagem teve a sobrancelha levemente escurecida. Além disso, ela usou uma prótese dentária para ficar com a embocadura diferente.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios e alguns disseram que sequer reconheceram a artista. "A diva entregou tudo e a caracterização dos personagens está impecável", opinou uma espectadora. "Realmente, fez total diferença", declarou uma segunda.

"Para vocês terem noção, eu, que cresci vendo a Marina nas novelas, não reconheci ela. Só fui perceber depois do primeiro capítulo, quando o nome dela apareceu nos créditos", acrescentou uma terceira. "Ficou parecidíssima", opinou ainda uma quarta.

O crime

Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Cristian Cravinhos foram condenados pelo assassinato de Marísia von Richthofen e Manfred von Richthofen. O crime ocorreu em 2002, na Zona Sul de São Paulo, e se tornou um dos mais conhecidos no país.

A série

"Tremembé" se tornou sucesso de repercussão e conta com cinco episódios. Disponível no catálogo do Prime Video, o projeto audiovisual foi lançado na última sexta-feira (31).

A vida de presidiários que chocaram o Brasil com seus crimes, no presídio que dá nome à produção nacional, é narrada na obra. O livro "Tremembé: O presídio dos famosos", do escritor e jornalista Ullisses Campbell serviu como base para o roteiro.