Reprodução/ Instagram @scuderiaferrari @bellacampox Marina Ruy Barbosa, Lewis e Bella Campos

Marina Ruy Barbosa divertiu os internautas nesta quarta-feira (3), quando usou as redes sociais para se manifestar publicamente sobre Bella Campos e Lewis Hamilton.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 41 milhões de seguidores, a ruiva admitiu que torce por um romance entre a atriz brasileira e o piloto de Fórmula 1.





"Shippei, me julgem", escreveu Marina. O termo "shippar" é comumente usado para demonstrar apoio a um possível casal.

De modo geral, costuma ser usado frequentemente no meio artístico e também em produtos ficcionais, como séries, filmes e livros, quando os consumidores torcem para que personagens se envolvam amorosamente.

O piloto

Reprodução/Instagram Lewis já se encontrou com Iza





Lewis Hamilton é um piloto de Fórmula 1 britânico e já foi campeão mundial sete vezes. Chegou a se relacionar, por sete anos, com a cantora Nicole Scherzinger. Ele já foi alvo de especulações de affair com Shakir a e Rihanna.

A atriz

Isabella Karolina de Campos Siqueira Carmo, conhecida artisticamente como Bella Campos, esteve prestes a fazer sua estreia em novelas na 28ª temporada de “Malhação”, prevista para 2020. O projeto, no entanto, foi engavetado pela emissora antes de chegar ao ar.

Natural de Cuiabá, a atriz mudou-se para o Rio de Janeiro e acabou conquistando um papel de destaque no remake de “Pantanal”, exibido em 2022. Na adaptação de Bruno Luperi, inspirada na obra de Benedito Ruy Barbosa, Bella interpretou Muda, aliada fiel de Juma Marruá, vivida por Alanis Guillen.

No ano seguinte, a atriz deixou o horário nobre para integrar o elenco da faixa das sete. Em “Vai na Fé”, escrita por Rosane Svartman, ela deu vida a Jenifer, estudante de Direito e filha da protagonista Sol, interpretada por Sheron Menezzes.

Durante as gravações, Bella conheceu MC Cabelinho, intérprete de Hugo na trama. O romance ultrapassou os estúdios, gerou planos de casamento, mas terminou de forma turbulenta.

Em 2025, Bella Campos foi selecionada para um dos desafios mais emblemáticos de sua carreira: assumir o papel de Maria de Fátima no remake de “Vale Tudo”, personagem que consagrou Gloria Pires na versão original. Várias atrizes chegaram a fazer testes, mas Bella foi a escolhida para encarnar a icônica vilã. A nova versão da novela deixou a grade em outubro de 2025, abrindo espaço para “Três Graças”, assinada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silv a e Zé Dassilva.



