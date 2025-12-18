Reprodução/ Instagram Marcos Pitombo

Marcos Pitombo, de 43 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para contar aos internautas que, assim como Isis Valverde, ele também é vítima de perseguição de um stalker.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,3 milhão de seguidores, o ex-galã de novelas da Rede Globo pontuou que o caso tem ocorrido há pelo menos um ano.

"Cadeia! Também sou perseguido por um stalker, com quem nunca tive nenhum tipo de contato ou relação anterior, há mais de um ano", iniciou ele, que ainda celebrou o aumento da discussão sobre o assunto depois da prisão do homem que perseguia Isis.





"Que bom que a Justiça tem se debruçado em cima desse tema de forma enérgica, impondo limites nessas pessoas que desprezam princípios básicos de consentimento e bom senso", declarou.

"A pessoa segue a minha rotina, os locais que frequento, constrange meus amigos virtualmente e, pior, me persegue nos teatros onde me apresento. Me ameaça no meu local de trabalho", relatou o intérprete.

Pitombo informou que já formalizou uma denúncia policial e que o Ministério Público determinou medidas de proteção em relação ao homem. Mesmo assim, de acordo com ele, o perseguidor continua intimidando pessoas do seu convívio e proferindo ameaças.

Marcos ainda publicou um vídeo no qual confronta o stalker e afirma que levará o caso para o âmbito judicial, enfatizando que testemunhas presenciaram a perseguição.

Assista:

Caso Isis Valverde

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na noite de terça-feira (16), um homem de 43 anos no condomínio onde a atriz mora. Em depoimento, ele admitiu perseguir a intérprete há mais de vinte anos.