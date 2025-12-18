Reprodução/ Instagram @moniquevansreal @pauladukkaimoveis Monique Evans coloca mansão à venda

Monique Evans, de 69 anos, divulgou a venda de uma pousada de luxo. Avaliada em quase R$ 3 milhões, a propriedade conta com diferentes instalações e está localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo.

Trata-se de Alphaville. Além de três suítes, o imóvel se destaca por uma ampla área gourmet, banheira de hidromassagem, piscina, sala de jantar, lavanderia, sala íntima, lavabo, escritório, entre outros.





A corretora responsável pelas negociações é Paula Dukka. Por meio das redes sociais, ela forneceu mais informações da pousada, além de revelar o valor: R$ 2.990.000,00.

"Residência que pertence à apresentadora Monique Evans reúne charme, elegância e conforto em um dos residenciais mais desejados de Alphaville", iniciou na legenda.

"Um imóvel com história, personalidade e ambientes generosos, mantendo sua originalidade e pronto para encantar desde a primeira visita", completou no anúncio da venda. Segundo a profissional do mercado imobiliário, o imóvel tem 417 metros quadrados.

Saiba mais

Durante os anos 1980 e 1990, Monique Evans se consolidou como uma das modelos mais conhecidas do país e chegou a ocupar o posto de rainha de bateria no Carnaval do Rio de Janeiro. Também atuou como atriz em novelas, integrando elencos de produções como "Cambalacho" e "Hipertensão".

Na televisão, ganhou destaque ainda como apresentadora de programas voltados ao entretenimento, passando por atrações como "Domingo Bingo", "De Noite na Cama", "TV Fama" e "Noite Afora".

A artista também participou de duas temporadas do reality rural "A Fazenda", exibido pela Record TV. Em maio de 2024, oficializou sua união com a DJ Cacá Werneck. Monique é mãe de Bárbara Evans e de Armando Aguinaga, filhos de relacionamentos anteriores.