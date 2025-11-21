Reprodução Ex-jogador Robinho será um dos novos personagens

Nesta sexta-feira (21), foi confirmada a renovação da série "Tremembé" para a segunda temporada. O anúncio veio pelas redes sociais de Marina Ruy Barbosa, intérprete de Suzane von Richthofen, que publicou um teaser especial para revelar a novidade.

“Me ligaram direto de Tremembé. E dessa vez não era golpe. Chegou a confirmação que vocês estavam esperando!”, escreveu a atriz na legenda do vídeo, no qual aparece atendendo uma ligação e reagindo com surpresa à informação.





A produção original do Prime Video promete expandir o universo apresentado na primeira temporada, trazendo novos desdobramentos para os casos já retratados e introduzindo personagens inéditos. Entre eles está o ex-jogador Robinho, levado para a Penitenciária 2 de Tremembé (SP) em 22 de março de 2024.

Ainda não há data de estreia divulgada, mas as gravações da nova temporada devem começar em breve.