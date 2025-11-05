Foto: Prime Vídeo Maior parte dos detentos mostrados na série já deixaram a prisão

"Tremembé", nova produção nacional do Prime Video, gerou dúvidas entre os espectadores sobre quais personalidades ainda estão cumprindo pena na cadeia. A penitenciária foi apelidada como "presídio dos famosos" por contar com detentos que cometeram crimes que chocaram o país.





O jogador de futebol Robinho não foi retratado no seriado, mas é um dos encarcerados. Ele está na Penitenciária 2. O atleta foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro. O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou o cumprimento da sentença no Brasil. Ele está detido desde março de 2024.





O ex-médico Roger Abdelmassih é outro detento. Ele foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 pacientes da clínica de fertilização na qual atuava. Ele já tentou deixar Tremembé em outras ocasiões, justificando problemas de saúde.

Lindemberg Alves, condenado pelo assassinato de Eloá Pimentel, também está no "presídio dos famosos". Ele, contudo, cumpre pena no regime semiaberto. Neste formato, o detento tem permissão para trabalhar ou estudar fora da unidade prisional, desde que, obrigatoriamente, retorne todas as noites.

Mais casos

Na série do Prime Video, foram mostradas personalidades que já deixaram Tremembé. É o caso de Suzane von Richthofen, e os irmãos Cravinhos, Daniel e Cristian, condenados pelo assassinato do casal Richthofen: Marísia von Richthofen e Manfred von Richthofen.

Sandrão, condenada por participar do sequestro e assassinato de seu vizinho, também foi retratada na obra ficcional. Ela se destacou por ter vivenciado romances com Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga quando ainda estavam presas.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá também já deixaram a penitenciária. Eles foram condenados pelo assassinato de Isabela Nardoni, morta em 2008, quando tinha apenas cinco anos de idade.

Série

Reprodução X, antigo Twitter - @mariruybarbosa Marina Ruy Barbosa em "Tremembé"





"Tremembé" conta com cinco episódios e chegou ao catálogo do Prime Video na última sexta-feira (31). A vida de presidiários que chocaram o país com seus crimes, no presídio que dá nome à produção nacional, é narrada na obra. O roteiro teve como base o livro "Tremembé: O presídio dos famosos", do escritor e jornalista Ullisses Campbell.