Reprodução/ Instagram Ana Castela e Zé Felipe

Zé Felipe, de 27 anos, gerou polêmica nesta terça-feira (16), quando reagiu às especulações de que Ana Castela era homossexual. O filho de Leonardo negou os boatos, mas dividiu opiniões ao usar um termo inadequado.

"Ela não é sapatão, beijo", disse o músico no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 34 milhões de seguidores. A sexualidade da cantora virou alvo de comentários após um grupo de influenciadoras ter falado disso.





Trata-se de Vivi, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina. "Eu tenho certeza de que [nome abafado] é sapatão", diz Duda. "Meu Deus! Mas isso é verdade. Meu gaydar apita também", completa Vivi. "A estrutura óssea dela é de sapatão", destaca Duda.

🚨VEJA: Vivi e amigas gravam vídeo falando sobre coisas que tem certeza mas não tem como provar e falam sobre a sexualidade da Ana Castela: “Tenho certeza que ela é sapatão”, disse uma das menina. pic.twitter.com/UiU7QyIQd3 — CHOQUEI (@choquei) December 16, 2025





Embora os nomes tenham sido abafados no áudio da gravação, usuários da internet sugeriram que o grupo estaria fazendo referência, entre outras celebridades, à Ana Castela.

Isso porque, constantemente, a jovem de 22 anos tem a sexualidade questionada. Essas abordagens ocorrem desde o antigo namoro com o também cantor sertanejo Gustavo Mioto.

Saiba mais

Ana Flávia Castela, conhecida pelo nome artístico Ana Castela, tem conquistado espaço na mídia não apenas por seu trabalho como cantora e compositora, mas também pelas participações em produções televisivas.

Após atuar em "Terra e Paixão" e "A Caverna Encantada", ela fará sua estreia em "Coração Acelerado". Vista como uma das grandes apostas do feminejo, alcançou maior reconhecimento nacional em 2022.

Foi nesse ano que lançou "Pipoco", sucesso em parceria com a cantora Melody. Desde então, a artista, nascida em Amambai, no Mato Grosso do Sul, emplacou outros hits, como "Solteiro Forçado", "Nosso Quadro" e "Boiadeira".

Em novembro deste ano, depois de meses de especulações, ela assumiu publicamente o relacionamento com Zé Felipe, seis meses após o cantor anunciar o divórcio de Virginia Fonseca.