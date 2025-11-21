Instagram Ana Castela e Zé Felipe

A dupla de pombinhos Ana Castela e Zé Felipe teve um show cancelado que agitava a cena sertaneja para o litoral gaúcho, mas o motivo oficial está rendendo debates nas redes.

O evento estava marcado para o dia 27 de dezembro, no Maori Club, em Xangri-Lá (RS). A produtora anunciou a suspensão após não conseguir autorização para permitir a entrada do público infantil, considerado parte central da plateia da Ana Castela e normalmente liberado em shows da cantora. A organização havia solicitado classificação indicativa “a partir de 7 anos”, alegando que apresentações anteriores já ado­tavam esse modelo. As autoridades locais, porém, mantiveram a regra restritiva conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Repercussão nas redes

O anúncio gerou uma enxurrada de comentários. Alguns fãs acreditam na versão oficial: “Ana Castela e Zé Felipe jamais teriam um show cancelado por falta de público.”Outros questionam o motivo verdadeiro: “Se tivesse com procura, não cancelava. Uma desculpa sem sentido nenhum".

A discussão ganha mais movimentação: internautas destacam que a plateia da artista é majoritariamente jovem (muitas crianças) e que a classificação foi talvez o “cavalo de troia” que derrubou a apresentação.





Atuais queridinhos?

Além dos shows, Ana já é próxima dos filhos de Zé Felipe. Nas redes, não faltam cliques de intimidade e romance entre os dois, apesar disso, o cantor tem sido bastante criticado por fãs da boiadeira.

Recentemente Zé dividiu opiniões durante aniversário da namorada, onde apareceu "apalpando" os seios de Ana, que, ao perceber a filmagem, tentou disfarçar tirando sua mão e voltando a dançar. "Postura de moleque", criticou uma internauta. "Desnecessário como sempre", afirmou mais um.