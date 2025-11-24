Reprodução/ Instagram Ana Castela e Virginia Fonseca

Ana Castela, de 22 anos, resolveu se pronunciar sobre uma polêmica protagonizada por Ana Luiza Sanches, uma das amigas próximas dela. Tudo começou quando esta mulher criticou Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe, publicamente.

“3 filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses”, comentou Ana Luiza após um vídeo em que Virginia aparecia cantando uma música com versos de teor sexual.





Vários internautas saíram em defesa da mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Outros ainda criticaram Ana Castela, já que a autora do comentário é uma das amigas próximas dela.

Pronunciamento

Após a repercussão, a cantora e compositora veio a público comentar a situação. “Nos últimos dias, alguns comentários feitos por terceiros nas redes sociais acabaram sendo associados ao nome da Ana", iniciou.

"Queremos reforçar que a Ana Castela não tem qualquer relação com essa situação e não compactua com nenhum tipo de ataque, julgamento ou comentário negativo envolvendo outras pessoas”, acrescenta o comunicado.

Em seguida, enfatizou que não deveria ser associada a esses comentários alheios. “A artista sempre prezou pelo respeito e profissionalismo, e qualquer opinião externa, mesmo que venha de alguém próximo, não representa o posicionamento dela", garante.

"Pedimos que não direcionem essa narrativa à Ana. Ela segue focada em seu trabalho, na música e nos fãs que caminham com ela todos os dias”, conclui.