Instagram Virginia surpreende ao mostrar rosto após procedimentos estéticos intensos

Virginia Fonseca surpreendeu seguidores ao mostrar o rosto após procedimentos estéticos, neste domingo (14). A influenciadora publicou imagens nos stories do Instagram e explicou o tratamento realizado. O objetivo foi melhorar firmeza, textura e recuperação da pele. A reação chamou atenção pelo aspecto avermelhado no rosto da influencer.

Nos vídeos, Virginia detalhou que os procedimentos ajudam na redução de vermelhidão, inflamação e no processo de cicatrização. A empresária afirmou que o resultado imediato faz parte do pós-procedimento e não indica complicações.

Virginia explicou que um dos equipamentos utilizados foi o “10therma”, técnica de radiofrequência monopolar indicada para flacidez e definição do contorno. Outro método citado foi o “Fotona starwalker”, voltado à recuperação da pele e à melhora da textura.

Com o rosto visivelmente vermelho, a influenciadora tranquilizou seguidores sobre o efeito temporário. “Meu rosto vai ficar assim agora por pelo menos 24 horas.” A empresária também explicou que o tratamento faz parte de uma rotina de cuidados estéticos.

Além do procedimento facial, Virginia revelou a realização de um tratamento corporal. A técnica promove contração muscular e atua na pele por meio da radiofrequência, aplicada na região do abdômen. A influenciadora não informou a data exata para a recuperação completa.