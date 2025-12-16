Reprodução/ Instagram Margareth, Virginia e Ana Castela

Margareth Serrão, mãe de Virginia, foi envolvida em uma polêmica protagonizada pela filha e Ana Castela. A ex-mulher de Zé Felipe foi acusada pelos internautas de ter mandando uma indireta para a atual companheira do músico.

A situação repercutiu outra vez após Serrão curtir uma postagem na qual insinuava que o vídeo gravado por Virginia realmente era uma indireta para Ana Castela.





Entenda

Virginia e Ana Castela voltaram a ser assunto nas redes sociais por causa de mais uma controvérsia. Desta vez, a repercussão começou após a apresentadora do SBT publicar um vídeo em que faz uma dublagem. Internautas passaram a especular que o conteúdo teria sido uma mensagem indireta direcionada à atual companheira de Zé Felipe.

Na gravação, a ex-esposa do cantor interpreta um áudio de Leila, personagem vivida por Juliana Paes na série "Os Donos do Jogo", da Netflix. “Você é a responsável pelas transformações do meu marido?”, diz o trecho inicial. “Não tá outra pessoa?”, questiona outra voz. Logo depois, a personagem rebate: “Tá irreconhecível. Quer apostar em alguma égua? Ele é viciado”.

O post gerou debates entre os usuários da internet. Parte do público acreditou que a dublagem teria sido uma provocação direta a Ana Castela, enquanto outros defenderam que não havia qualquer ligação com a cantora.

"Pelo amor, isso é uma indireta bem das retas. Ana Castela que se cuide", comentou um perfil. Já outro usuário ponderou: "Pessoal, é só o áudio de uma série. Nem com o Zé Felipe, ela está mais. Deixem a Virginia e a Ana em paz, nem tudo é indireta".

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que os nomes das duas se cruzam em polêmicas online. Em novembro, Ana Luiza Sanches, amiga próxima de Ana Castela, também se envolveu em uma discussão virtual ao fazer diversas críticas direcionadas a Virginia.



