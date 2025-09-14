Reprodução/ Instagram @arealspiller Leticia Spiller em preparação vocal

Leticia Spiller, de 52 anos, já está se preparando para Janete, personagem que assumirá em "Coração Acelerado", trama sertaneja que estreia em janeiro de 2026 no lugar de "Dona de Mim", na faixa das sete da Rede Globo.



Para vivenciar o papel, Spiller tem se dedicado às aulas de canto. Isso porque, na história, a mulher é uma cantora. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 4,9 milhões de seguidores, ela mostrou um trecho do estudo.





Acompanhada de uma profissional, que tocava teclado, Leticia entoava versos da canção: "Goiás é mais". Lançada em 1995, a música ganhou destaque sendo interpretada pela dupla sertaneja Bruno & Marrone.

"Deus me deu a chance de andar pelo mundo/ De voar bem alto, mergulhar bem fundo/ Já domei leão, já brinquei na neve/ China e Japão, eu disse: Até breve", canta em uma parte do vídeo.

"Esse é meu país, sem comparação/ Já tem o formato do coração/ Todo canto é lindo, pra mim, tanto faz/ Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás", prossegue em outro momento da aula.

Conforme apurado pela reportagem do iG Gente, outros intérpretes passarão por preparações vocais. É o caso de Filipe Bragança, Isadora Cruz e Gabz, por exemplo.

Sob a direção de Carlos Henrique Araujo, "Coração Acelerado" tem lançamento previsto para janeiro de 2026, ocupando o lugar de "Dona de Mim" na programação da Rede Globo.

As protagonistas são Gabz e Isadora Cruz, que interpretam, respectivamente, Eduarda e Agrado. O elenco também inclui Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Marcos Caruso, Daniel de Oliveira, Thomás Aquino, Luiz Henrique Nogueira e Leandra Leal.

A autoria da trama é de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, roteiristas com ampla experiência em novelas musicais. Izabel foi responsável por sucessos como "Cheias de Charme" e "Verão 90", enquanto Maria Helena assinou "Rock Story".