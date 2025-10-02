Reprodução/Instagram/@gustavomioto Gustavo Mioto vira protagonista em novela da Globo

A Globo anunciou que o cantor Gustavo Mioto será o primeiro protagonista de um de seus "microdramas", formato desenvolvido especialmente para dispositivos móveis. Na trama, ele interpretará um milionário que se passa por uma pessoa humilde. Os primeiros episódios serão disponibilizados na plataforma YouTube.

A produção, intitulada "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", contará com 50 capítulos curtos.

Parte do conteúdo será gratuita para todos os usuários do Globoplay, enquanto a maior parte ficará disponível exclusivamente para assinantes. Cada episódio terá, no máximo, dois minutos de duração.





O projeto narra a história de Cindy, vivida por Maya Aniceto, uma jovem cantora e mãe solo que acaba se apaixonando por Diego (Gustavo Mioto), um homem misterioso que esconde sua verdadeira identidade de milionário e se apresenta como um músico simples. A relação entre os dois será o eixo central da narrativa.

Novo formato

De acordo com Manzar Feres, diretora de Negócios da Globo, os microdramas inauguram um novo ciclo de produções para o canal.

"Os microdramas abrem um novo território criativo e comercial para as marcas. Além de estarem conectados à tradição da nossa dramaturgia, eles nascem nativos do ambiente digital, em formatos curtos, verticais e altamente compartilháveis", afirmou.

Outro projeto em desenvolvimento é Tudo por Uma Segunda Chance, que também terá 50 episódios, com duração entre dois e três minutos. A história acompanha a vida de Lucas, dono de uma das maiores fortunas de São Paulo, prestes a se casar com Paula. No entanto, o casal enfrentará a inveja de Soraia, que fará de tudo para atrapalhar o relacionamento dos dois.