Reprodução/Instagram/@anacastelacantora Ana Castela mostra sua nova casa

Ana Castela, de 21 anos, se emocionou ao mostrar as novas obras de sua casa em Londrina, no Paraná. A cantora publicou vídeos nas redes sociais na última quinta-feira (2) e não escondeu a alegria : "Ai, que legal! Gente, minha casa está pronta! Vocês estão entendendo isso? Ela está pronta! Hoje eu já moro aqui! Vim ver, já chorei... Isso é tão…", disse ela.

"Estou de casa e carro novos! Obrigada, Deus, pai, mãe e a todos que fizeram parte disso. E vamos nós para uma nova fase", afirmou.

Na decoração, a artista incluiu diversos elementos com cavalos, como uma escultura e um quadro. "Vibe de natureza", destacou.

Ana também mostrou a iluminação inteligente da casa, acionada pela frase "Alexa, a boiadeira chegou". A tecnologia também está presente no novo banheiro, que conta com um painel digital, ducha com iluminação em LED, com cores escolhidas pelo usuário e sistema de som. "A gente não sabe mexer", brincou.

O estúdio da casa também se transforma em um cinema, com um telão automático. "Olha que legal o meu estúdio. Você senta aqui de boa, joga videogame e pede para a Alexa ligar o cinema. Essa televisão, cujas luzes saem por fora, eu ganhei. Estou vendo todos os clipes antigos aqui", explicou ela, mostrando as novidades aos pais.

Ana ainda recebeu amigos para uma recepção na casa nova. Entre os convidados estava Zé Felipe, com quem vive um namoro.

Namoro com Zé Felipe

Vale ressaltar que Zé Felipe e Ana Castela estão namorando desde outubro deste ano. Os dois chegaram a participar do Domingo Legal, atração comandada por Celso Portiolli, onde deram um selinho ao vivo na TV.

Os cantores apareceram juntos nas fotos divulgadas pelo perfil oficial do SBT. "Uma imagem vale mais que mil palavras, né?", dizia a legenda da publicação.



